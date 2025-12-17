國立竹南高中科學特色課程 驚豔日本姊妹校師生

國立竹南高中科學特色課程驚豔來訪的日本德島縣立城南高等學校姊妹校師生。（記者江乾松攝）

國立竹南高級中學自與日本德島縣立城南高等學校締結姊妹校後，至今已是第三次進行交流。日本德島縣立城南高等學校在師長近藤充義先生帶領下，該校三十五位師生交流團十七日蒞臨國立竹南高中參訪，台日兩校交流活動盛大熱鬧，以「科學素養文化交流」為主軸，共譜國際教育新篇章。

國立竹南高中劉曉雯校長竭誠歡迎日本師生蒞臨苗栗縣，勉勵同學厚實課業知識外，更要具備國際視野與跨文化理解能力，鼓勵同學要把握機會和日本學生交流，未來也期待二校持續深化交流合作。校方也費心製作了日文版本的學校介紹三折頁，及致贈竹南高中學生自己設計的制服鑰匙圈與珍奶徽章，給每一位參訪師生，希望讓日方學生能帶回竹南高中與台灣的美好回憶。

竹南高中今年特別安排學生謝宜婕以日語致歡迎詞，充分展現竹南高中的語言實力與國際素養，更讓日本姊妹校師生感受到滿滿的誠意與熱情。在開幕式的最後以韓舞社與爵舞社帶來充滿活力的精彩演出，節奏明快、舞步俐落，結合流行音樂與肢體張力，展現青春能量與團隊默契。舞者自信投入，現場氣氛熱烈，充分展現學生多元才藝與藝術表現力。

竹南高中精心規畫多場科學體驗、專題發表與講座活動，物理方面有「吹吸塵器投籃遊戲」，操控氣流讓保麗龍球漂浮與投籃。液態氮探討物質在低溫七十八K（攝氏零下一九五度）時性質的改變，最後還能製作巧克力冰淇淋，相當美味可口。化學方面有三D列印電解水，實現綠色化學微型實驗，製作掌心上的微型煙火秀。「野菜?運動大會」科學實作活動，透過蔬菜中過氧化氫?分解雙氧水產生氧氣的實驗，引導學生比較不同蔬菜之反應速率，理解酵素與溫度、pH值及蛋白質結構的關係。此外，竹南高中學生以全英文進行專題發表，清楚闡述研究動機與成果，展現學校長期深耕雙語教學所累積的紮實實力。其中，化工科高三學生江宣佑、王新貴以「Leaf Seaweed Zero Energy System（LSZ Energy System）」為題，分享其在永續能源領域的研究成果；普通科高二學生陳宥妘、江巧羽、王心怡則以「Amazing Zebrafish」為主題，介紹斑馬魚在科學研究上的多元應用，充分展現學生的專業素養與國際溝通能力。

為了讓日本來訪師生深入體驗台灣校園生活與在地家庭文化，首次安排體育趣味活動與寄宿家庭交流，希望讓國際交流不僅止於知識，更擴及體育方面與學生下課後的生活日常，兼具教育意義與人文溫度。接待家庭也充滿期待與興奮的心情，迎接日本學生到訪，有人精心安排到知名鼎泰豐餐廳享用庶民星級美食，有人選擇在家包餃子，也有同學規劃逛夜市等活動，讓日本師生實際體驗不一樣的台灣生活。

國立竹南高中致力推動國際教育，學校將探究實作的特色課程與國際交流活動結合，更受到日本師生高度肯定與認同，讓兩校分享的同學直呼好有成就感！校方也將於二0二六年的五月份帶領同學前往日本德島城南高校進行六天五夜的教育旅行，透過國際交流活動，提升學生語言能力外，培養更宏觀的世界觀與未來競爭力，期待未來兩校能有更多不同課程交流，激盪出更多元的學習火花。