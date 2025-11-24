國立聯合大學文創與數位行銷學系一一一級專題競賽暨成果展《無》圓滿落幕

國立聯合大學文化創意與數位行銷學系一一一級專題競賽暨成果展《無》連日來在聯合大學「八甲」地第二校區藝術中心圓滿落幕。本次展覽匯集二十一組學生的創作成果，作品橫跨文創設計組、數位媒體組與論文研究組三大類別，展現學生們豐富的創意思維與專業能量。

作為畢業生的重要成果展活動之一，本次展覽不僅呈現學生們四年所學的實踐結晶，也藉由競賽制度激發創新表現，讓學生在創作過程中獲得即時回饋與成長。展覽期間吸引眾多師生與校外貴賓前來參觀，現場互動熱烈，充分展現文創系的青春創意與專業精神。

展覽主題：「無」?從始至終的創造之境。本屆展覽以「無」為核心概念，象徵創造力的原點與歸宿。「無」不只是虛空，更是萬象的源頭與思維的開端。它無名、無垠、無解、亦無求，打破既有框架，撫平一切認知邊界，讓創作回歸最純粹的本質。學生們在此命題下，以多元形式詮釋「無」的精神，從視覺設計、數位影像到理論研究，皆探索了「不設限、不定義」的創作自由。展覽邀請觀者一同走入「無」的境地，在未知與變化中，尋找屬於自己的答案。

多元創作，展現跨域整合實力。本次展覽作品共分為三大類別：文創設計組：以文化創意商品與設計開發為主，融合美學與市場思維，展現學生將創意轉化為產品的能力。數位媒體組：運用影像、動畫等數位技術，呈現新世代創作者的數位敘事力。論文研究組：聚焦學術探討，透過資料分析與數據調查，關注產業現況與未來趨勢。

展覽現場設有評選制度，由專業評審團共同審查，從創意表現、內容完整度與專業執行力等面向綜合評分，鼓勵學生勇於突破自我，實踐創意。

各組得獎名單：閉幕式當日，也頒發了各組前三名獎項，以表彰同學們在本次專題成果展中的卓越表現。文創設計組由「品味與美感：八甲茶廠之品牌形象塑造研究」奪下第一名，「金日旅程」獲得第二名，「參見！苗栗國公主殿下：IP角色設計」為第三名，並由「客嶼夢境」獲得佳作。數位媒體組方面，「生聲」勇奪第一名，「AI會（voi）講客｜天光日?客家－文化傳承新體驗」獲第二名，「人偶 Mannequin－懸疑推理遊戲製作」獲第三名，「貳0鉤織」獲佳作。論文研究組則由「以同步設計於寵物飲水機之研究」及「臺鐵數位服務失誤對體驗價值與顧客行為的影響」共同獲得第一名，「粉絲訂閱制 APP 體驗之研究－以 Dear U bubble 為例」獲第三名，「學習風格對數位學習成效與滿意度的影響」獲佳作（見圖，左一為校長侯帝光）。