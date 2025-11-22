國立聯合大學AI教室正式啟用 培育數位新人才
▲國立聯合大學AI教室舉行剪綵正式啟用培育數位新人才。（記者江乾松攝）
苗栗縣副縣長邱俐俐昨二十二日下午參加國立聯合大學「AI 教室啟用記者會」，在聯大「八甲」第二校區國際會議中心前廣場與聯大校長侯帝光、副校長丁川康及師生共同見證AI教室正式啟用的歷史時刻。
在啟用儀式上，聯大副校長丁川康向與會者介紹AI教室的建置理念與未來應用方向，同時期盼AI教室能為聯大在人工智慧領域的課程精進、人才培育與實作能量上帶來重大助益。
國立聯合大學侯帝光校長表示：「AI 教室的啟用不僅象徵硬體設備升級，更代表校方在智慧創新教育上邁向新的階段。未來將持續深化跨領域課程整合，並積極與產業接軌，致力於培育具備 AI 應用能力與實作競爭力的新世代人才。」
苗栗縣副縣長邱俐俐說：「AI教室啟動，象徵著智慧教育新的里程碑，每一台工作站都是探索與實作的起點，每一段程式碼都是創新及跨領域思維的培養，科技是工具、教育是引擎，我們希望學生帶在身上的是能力而不只是知識，聯大打造沉浸、高效的學習環境，結合硬體、軟體以及教學設計，示範智慧教育的新典範。縣府一定會持續攜手學校，讓智慧教育落地苗栗，讓人才在地扎根，在世界發光，今天的啟用是承諾，也是起點，培育新世代的AI人才，點亮智慧教育未來。」
聯合大學校方表示，此次啟用的AI教室，採用使用者與主機分離的創新設計，學生僅需操作桌面端螢幕與輸入設備，即可透過KVM over Ethernet零延遲操控集中在主機室內的高效能AI工作站，以往電腦教室常見的風扇噪音、熱源干擾與空間侷促問題在此完全消除，使教室成為安靜、舒適且能長時間專注學習的最佳教學場域。此特色亦讓AI課程如深度學習、模型訓練、資料分析與電腦視覺等實作內容更有效率、更穩定。
另外，新建置的AI教室共配置五十一台工作站等級AI主機，搭載高效能處理器與專業級GPU，能支援大型模型運算、三D渲染與多媒體處理等進階應用。所有主機均放置於專業主機室中，並由獨立空調、穩壓電力設備、門禁管理與二十四小時監控共同維護，以確保硬體運作於最佳狀態，降低設備損害風險並提升教學品質。
