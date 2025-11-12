國立自然科學博物館獲「十大觀光亮點獎」

▲科博館為中部地區唯一入選的國家級博物館，突顯科博館在全國觀光發展中的重要地位。（圖／科博館提供）(670.45 kb)

[NOWnews今日新聞] 交通部觀光署舉辦第2屆「觀光亮點獎」，從全台191處參選景點評選出年度十大觀光亮點，科博館憑藉永續發展與創新服務的卓越表現，榮獲全國「十大觀光亮點獎」，展現國家級博物館全方位實力。

頒獎典禮於11日在台北舉行，由國立自然科學博物館館長黃文山代表受獎。現場匯聚中央部會、地方政府及觀光產業代表，氣氛熱烈，科博館為中部地區唯一入選的國家級博物館，為中臺灣在文化與科學領域增加深厚底蘊，並突顯科博館在全國觀光發展中的重要地位。

廣告 廣告

▲科博館憑藉在永續發展與創新服務上的卓越表現脫穎而出，榮獲全國「十大觀光亮點獎」。（圖／科博館提供）

科博館指出，在第一階段網路票選中，科博館共獲得10964票，顯示受到全台民眾熱情支持。經觀光署於9月底實地訪查及專家評選，科博館憑藉在環境永續及創新體驗方面的表現獲得肯定，最終榮獲全國「十大觀光亮點」獎項，同時也是教育部所屬5大館所中唯一獲得此獎的單位。

科博館館長黃文山表示，館內長期致力推動各層面的永續行動，透過資源循環利用、環境教育、文化傳承、科技創新，落實自然與人文共生的永續理念，除了是全台首座完成碳盤查驗證的博物館外，今年更將完成《永續報告書》，接軌國際，迎向永續。

第2屆「觀光亮點獎」以永續與創新為主軸，鼓勵中央、地方與民間單位推薦具代表性的觀光資源，今年共有52個單位推薦191個景點參選，歷經三週、逾113萬人次票選，並由20位專家學者實地訪查，最終評選出「十大觀光亮點」、「最佳國際推薦」、「最佳國旅創新」及「最佳人氣」等32項大獎。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

中陽集團證實 in89豪華影城將進駐大里藝術廣場

台中市今早無風雨 颱風假各大百貨照常營業

廣三SOGO歡慶30週年 邀千人同慶搶先曝光極光聖誕樹