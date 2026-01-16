國立臺東大學結合科技與文化 奪教育部數位人文三獎

獲頒「教研－芳馨獎」的是由林玲遠、靳菱菱(左二)、蕭鄉唯老師共同授課之「跨媒介敘事的人文探索課程」

榮獲「教研－匯源獎」的是由柯志昌(右二)、蕭鄉唯(右一)老師授課之「數位敘事×永續設計：里山課程」

榮獲「教研－瑜界獎」的是由鄭元棓(右一)、卓淑敏老師授課之「數位人文遊戲企劃課程」

優秀青年學者獎項

教育部於國立中央大學舉辦數位人文雲起分享會，由國立臺東大學由學術副校長靳菱菱主持的「山．海．台東：原住民文化當代數位化創新運用」計畫，奪得教研瑜界獎、教研芳馨獎以及教研匯源獎等3項大獎，展現學校將科技與地方實踐結合的教學成果。

臺東大學指出，獲獎的三門課程各具特色，如數位人文遊戲企劃課程引導學生透過遊戲設計，將原住民文化元素轉化為互動體驗，讓玩家在遊戲中自然認識在地文化；跨媒介敘事的人文探索課程則帶領學生運用影像、文字與聲音，捕捉臺東山海間的生活故事；數位敘事與永續設計課程則結合里山倡議，引導學生思考人與自然共生的關係，讓環境議題透過數位工具找到新的對話方式。

臺東大學表示，這次獲獎不僅是對教學成果的肯定，更凸顯學校以地景為課堂、以社區為教科書的教學特色，數位工具在課程中不只是技術的堆疊，更是重新連結社群與理解地方的媒介，讓學生從知識的接收者轉變為地方故事的傳播者，未來學校將持續推動將課堂延伸至真實場域的教學模式，讓教育與人文持續產生社會影響力。