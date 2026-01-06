國立臺灣美術館2026年展覽規劃重點公布
【記者蔡富丞/綜合報導】國立臺灣美術館今日公布2026年度展覽規劃重點。作為國內收藏和研究臺灣藝術發展的代表性國家藝文館所，國美館自成立以來，已累積不同時代的經典藏品共達2萬多件。迎接嶄新一年，1月和9月將分兩個梯次展出「時代印記-國美典藏常設展」，呈現近期入藏的重要藏品以饗觀眾；春季將展出眾所期待的「虹霓色彩樂詩：廖繼春的藝術世界」和「植棋的歌：短而亮的生命力」兩位重量級前輩藝術家個展，展示許多久未面世的藝術家作品及珍貴文獻。除了透過歷史書寫厚植臺灣藝術文化發展的內涵，2026年時值亞洲藝術雙年展邁入第十屆，「2026亞洲藝術雙年展」將回顧亞洲與臺灣藝術創作的歷史性時刻，並與跨國多個機構和藝術組織共創合作，凸顯亞洲藝文生態的共構多樣性。在國際展覽的規劃，今年度將推動法國重要女性藝術家Annette Messager首度來台大型個展以及科技藝術主題展「無限副本與瞄準器」等展覽內容，以多元藝術觀點開啟關於當代性別、遊戲、戰爭、生死、慾望等多個深度議題的探索，展現藝術反映生活、人性與社會現狀的豐富視野。
回顧2025年，國美館不論是以典藏研究為主的「履痕深烙：席德進早期的生命和藝術軌跡, 1943-1966」，或是致敬臺灣現代版畫發展的「廖修平90大展」，乃至於探討現代AI技術與科技議題的「靈魂的棲所」等，多面向的展覽規劃內容收穫許多觀眾的正面回饋，並以此獲得藝術家雜誌社公辦好展前十名的殊榮。2025年國美館成功與龐畢度中心合作展出「無序樂章—聲音藝術之旅」，透過融合視覺與聽覺的感官之旅，為期70多天的展期吸引了近13萬的參觀人次。2025年底在聖誕節前夕推出「國寶〈甘露水〉常設展廳」讓民眾近距離觀賞國寶之美。這些成果豐碩的成績顯示國美館在臺灣藝術和國際拓展的長期耕耘目標獲得觀眾肯定，除了建構臺灣藝術研究觀點與關注臺灣資深藝術家的創作生涯，也在跨領域與跨國際合作上，持續接軌國際前沿的藝術趨勢及議題，從跨越時代美學且展現不同議題向度的豐富規劃，帶給來館民眾多樣性的選擇和藝術觀賞經驗與啟發。
邁入2026年，國美館將從1月開始推出一系列與臺灣藝術史相關的主題展，1/17起以時代脈絡書寫臺灣各美學發展階段的「時代印記—國美典藏常設展」將全新更換展品，呈現從明清日治時期到現當代的臺灣藝術發展脈絡，以及美術館近期入藏品。下半年9/12開始更換的階段性新展品，更會展出臺灣早期重要書法家林朝英的著名書法名作〈雙鵝入群展啼鳴〉，這件蒼勁有力、墨舞飛揚的作品，展現臺灣早期書法狂放豪邁藝術風格，自2023年入藏至今，經美術館進行細緻修復工作，終於得於今年度在國美館現身，讓觀眾一睹其名作風采。
緊接著2月及3月份將迎來本年度兩個重磅級的前輩藝術家個展—「虹霓色彩樂詩：廖繼春的藝術世界」和「植棋的歌：短而亮的生命力」。兩位藝術家誕生於二十世紀初期為臺灣近代藝術發展的先驅。廖繼春和陳植棋為早期在1920-1930年代赴日學習藝術，廖繼春以繽紛躍動的色彩為其著名的美學風格，藝術創作從外光派的光影表現一直到自我創造出如同色彩樂符般的抽象動態形式，深具個人美學；陳植棋則是從地方風景書寫時代意識，在他短暫生命中以藝術實踐和極具文化自覺的行動力，在臺灣美術史的歷程中劃下了一道璀璨又深刻的時代光輝。「虹霓色彩樂詩：廖繼春的藝術世界」和「植棋的歌：短而亮的生命力」分別由本館資深研究員薛燕玲及林振莖所策劃，本次展出將有多幅久未面世的藝術家精采作品以及研究文獻資料，尤其是在「虹霓色彩樂詩：廖繼春的藝術世界」展覽中，特別感謝臺北市立美術館慷慨出借35件廖繼春的典藏作品，包括其於1928年創作、曾入選日本第九回帝國美術展覽會的重要代表作（有香蕉樹的院子），讓觀眾深入了解廖繼春創作風格的發展脈絡。展覽推出也適逢廖繼春逝世50周年、以及陳植棋120歲冥誕之際，在此特別的時刻，相信展覽的推動將別具深刻意義。
國美館深耕多年以藝術持續探索當下最為火熱的科技人文及科技應用議題，今年度的科技藝術主題展邀請策展人陳湘汶策劃，以「無限副本與瞄準器」為展覽主題，大膽探討電玩遊戲與戰爭之間的歷史發展與概念關係，揭示現實世界與虛擬世界令人驚訝的相似性。電玩遊戲，尤其是射擊遊戲和策略遊戲，其發展與軍事科技和戰爭模擬有著密不可分的關係，在當下真實與虛擬如此緊密相連的生活現狀，人們以為的虛擬生活可能會在瞬間轉為真實的威脅，成為日常的挑戰。本展希望從線上遊戲式的世界觀來探索科技時代的「虛擬分身/遊戲世界」、「現代資訊/資本經濟與權力操作戰」等議題，進一步思考科技競技化的社會現實與文化系統。春季國美館也將迎來美國重量級藝術家比爾．豐塔納(Bill Fontana)進駐，創作與臺灣在地相關之新作。藝術家自去年參與國美館「無序樂章—聲音藝術之旅」一展，便積極與國美館洽談以臺灣為主題，創作全新作品的想法。今年透過進駐計畫，將會帶來怎麼樣的精采創作，令人期待。
除了臺灣藝術和科技藝術的展覽推進，國美館亦從不同的展示主題和展演形式關注性別與族群議題。剛於12月底推出的U-108 SPACE沉浸式互動展演「結界—灶跤（Tsàu-Kha）」將展至今年3月，本展在技術上運用AI影像生成、即時文字辨識與環繞聲響系統，邀請觀眾互動書寫與母親相關的文本，書寫文字經由AI系統辨識後，從資料庫中找出相應的影像與聲響，使作品透過觀眾參與成為流動的敘事，展覽以沉浸式的互動文本探問女性的社會角色與家庭關係等複雜且多重的糾葛關係，並以沉浸式的場域重新定義屬於自己的精神領域。去年國美館與美國原住民藝術機構IAIA MoCNA所合作的「破土—臺灣當代原住民藝術與行動主義」在美國交流活動深獲當地好評，今年4月至8月國美館預計將此交流成果及代表性展品於文化部一樓藝廊( (中央聯合辦公大樓南棟一樓)展出，展覽將由不同世代的原住民藝術家及作品探討殖民政策對文化與環境的影響，包括語言流失、文化斷裂與社群連結的挑戰，並透過個人與政治主題反思身分認同與文化韌性，同時亦展現當代原住民藝術家對性別與跨世代關係的關注，希望藉此展覽深入推廣臺灣原住民藝術的當代創作。
2026年下半年國美館將以培育創作人才的持續性目標推動「115年全國美術展」和「中華民國第22屆國際版畫雙年展」。另外下半年秋冬季聚焦兩項重要的國際展—第十屆亞洲藝術雙年展以及法國藝術家Annette Messager大型個展。亞洲藝術雙年展自2007年首屆開辦以來，2026年即將迎向第十屆，在這個彙整過往積累和面向未來的關鍵時刻，國美館將邀請策展人呂佩怡共同組織本屆雙年展，本次雙年展提出「共織」（Co-Weaving）的多重性與複數演化的概念，視展覽為一種知識生產方式的「織知」（Woven Knowledge），透過「集體」、「合作」、「社群」、「互助」等實踐，聚焦於主流當代藝術領域忽略或被排除之事，關注女性/ 原民/ 酷兒之邊緣視角如何帶來新的認識論，如何在交纏難解的現實揭露隱藏的歷史。本屆將拓展多個亞洲地區的機構與組織結盟，共同合作藝術議題探討、機構交流與多個團隊協作的展覽模式，回應策展人本屆所提倡的生態共織，並讓雙年展成為論述與參與「亞洲」關係場域的交會點及發生處所，共同編織面向未來的亞洲。
2026年底迎來的是法國重量級女性藝術家Annette Messager首度來臺的大型個展，陳貺怡接任國美館館長後，帶來多個指標性的國際合作案，去年龐畢度中心的聲音藝術大型合作展，今年度Annette Messager個展則是由陳館長親至巴黎拜訪藝術家工作室洽定展覽計畫，Messager女士為歐洲重量級女性藝術家，其風格強烈鮮明，極具概念性和表現力，作品充滿神祕象徵意涵又挑戰性別角色和社會規範等意圖。2005年獲得威尼斯金獅獎之後，先後在法國龐畢度中心、韓國國立現代美術館、日本森美術館、倫敦Hayward Gallery、澳洲雪梨當代美術館等重要國際藝文機構辦理個展，足見其創作能量和地位。本次於國美館為藝術家首度在臺的大型個展，藝術家已於去年親自來臺場勘空間並共同討論展覽概念，將為國美館量身特製展覽內容，相信本次個展將精采可期。
2026年面對世界多變局勢和國內新美術館潮的挑戰，國美館依舊堅守臺灣藝術發展的目標及拓展多面向的國際展覽與合作，希望民眾進入美術館可以透過藝術的視野更加理解自身的歷史和文化，可以沉浸並棲居於藝術繽紛光影的世界中，也可以經由藝術和作品打開通往遼闊世界的視窗。
