國立花蓮高工培訓二國中參加「梧棲區長盃無人機足球競賽」 勇奪第二名佳績

（記者林富貴／綜合報導）推動科技教育向下扎根，國立花蓮高工電子科培訓花崗國中與國風國中學生組成無人機足球聯隊前往台中參加「梧棲區長盃無人機足球競賽」，在競爭激烈的「有刷國中組」中脫穎而出，勇奪第二名佳績，為東部學子在科技競技舞台寫下亮眼成績。

圖／花蓮高工培訓二國中參加「梧棲區長盃無人機足球競賽」 勇奪第二名。（花蓮高工提供）

多年來，花工電子科在台北、桃園、屏東、花蓮等無人機應用競賽表現突出，此次跨域參加無人機足球賽，賽事將無人機操控技術融入足球競賽規則，不僅考驗操控技巧，更重視團隊默契、戰術運用與STEAM跨域能力，兼具科技含量與競技張力的新興運動。

廣告 廣告

該項競賽依馬達型式與年齡分為無刷組、有刷國小組、有刷國中組及有刷混齡組等四大組別，各組限額8隊。本次組隊參賽學生包括花崗國中殷銓佑、林羽晨，以及國風國中陳芝希。三位選手分屬不同學校，平日除課業繁忙外，還需克服交通距離與時間限制，實際能夠集合練習的機會相當有限，團隊默契的培養比起單一學校隊伍更具挑戰。

在培訓過程中，由電子科王巧雲主任指導無人機操控、戰術觀念與比賽經驗分享等技術支援，協助學生逐步建立無人機足球所需的飛行穩定度、進攻路線判斷與防守協作能力。並透過階段性指導，引導學生從錯誤中學習，強化臨場應變與團隊溝通。

圖／無人機足球競賽比賽現場重視飛行穩定度與靈活應變。（花蓮高工提供）

而受限於東部資源條件，無人機足球正式比賽所需的專業場地與設備造價高昂，學生們平時僅能以養雞用網子圍設簡易練習場，並以呼拉圈替代正式比賽使用的電子得分框，在克難環境中反覆練習。即便如此，學生仍把每一次訓練視為正式比賽，全力以赴。

聯隊在11個月曾參加於池上舉辦的「天穹盃無人機競賽」，遭遇挫敗。這次挫折並未讓學生氣餒，反而在返程後主動檢討失誤、調整戰術，與花工學生反覆練習，最終在梧棲區長盃成功站上頒獎台。該校指導教師說，無人機足球不僅是科技競賽，更是一門學習面對挫折、培養耐心與團隊合作的實踐課程。曾銘文校長表示，未來花蓮高工將持續推動無人機教育向下扎根，串聯國中端培訓資源，為東部孩子打造更完善的學習環境，讓更多學生有機會在全國，甚至國際舞台上展現實力，持續縮短城鄉科技教育的差距。

圖／學生於花蓮高工場地進行防守協作練習。（花蓮高工提供）

更多引新聞報導

武俠世界出現軍教長官？《燕雲十六聲》玩家捏出新隊長笑翻網

敲錯房門成惡夢！女護士遭3男拖入飯店房內「連續喝酒性侵4小時」

