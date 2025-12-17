國立關西高中、竹縣REWOOD 雙獲國際永續教育協會「教育影響力獎」

國立關西高中校長邱宇㨗(右4)、REWOOD創辦人陳偉誠(左4)因學校和公司各自獲得國際永續教育協會「教育影響力獎」，獲新竹縣長楊文科公開表揚。(記者黃美珠攝)

〔記者黃美珠／新竹報導〕國立關西高中跟新竹縣REWOOD(森林循環碳經濟創生有限公司)近日各自獲得國際永續教育協會(IASE ，International Association for Sustainable Education)「教育影響力獎」的教學創新獎和社會影響力之楷模獎，獲新竹縣長楊文科公開表揚。

縣府教育局長蔡淑貞說，國立關西高中用「碳襲，不嘆息！校園綠教學」專案，入圍IASE國際永續教育協會的前述「教學創新獎」，把永續教育融入校本課程，深化「生物與環境」為行動導向學習，聚焦SDGs永續目標，推動減塑、植樹、食農教育、生態調查等多元綠色方案，讓環境守護從課程延伸到學生的日常生活，展現永續教育的實踐成果。

另外，縣內的森林循環碳經濟創生有限公司(REWOOD)，創辦人陳偉誠因逢甲大學樹倒造成研究生不幸殞命的意外，思考校園和城市中樹木安全和資源循環議題，而跟縣府教育局共推以「與校樹共生，企業助力守護：打造新竹縣校園永續治理與地方創生典範」計畫。

預計花3年涵蓋縣內121所學校，透過系統化樹木健檢、枝材再利用、青年返鄉創生以及企業ESG實踐，建構具永續治理能力的校園生態圈，成功結合校園安全、環境教育與地方創生，成為縣內推動永續校園治理的重要典範，所以獲IASE國際永續教育協會頒「社會影響力獎~楷模獎」。

