國立頂大合併校名出爐？高大決議「高雄、中山」全都要

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國立中山大學、高雄大學近年併校呼聲不斷，12日高雄大學校務會議投票以「國立高雄中山大學」作為合併後新校名。（任義宇攝）

少子化浪潮衝擊下，高雄兩所國立頂尖大學，中山大學與高雄大學的合併議題再度浮上檯面。今（12）日高雄大學召開第53次校務會議，針對合併後新校名展開表決，最終以「國立高雄中山大學」獲得過半票數通過。對此中山大學表示，新校名尚要進行兩校協商或投票才會定案。

高大、中山大兩校合併案，自疫情前的108年即有討論，但兩校因校名問題僵持不下，加上醫學院資源分配與校園共識不足，導致併校案幾經擱置。直至去年，台積電進駐高雄楠梓帶動半導體人才急迫需求，兩校重啟協商並共組「合校工作委員會」，合併後規模預計躍升為全台第五大大學。

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今日高大舉行第53次校務會議中，針對合併後校名進行表決，經內部投票，由「國立高雄中山大學」校名獲得最高票，且達領票人數之過半票數。對此校方低調表示，後續將依校務會議決議持續協商。

詢問中山大後回應，尚未接獲高大相關來文，目前校內將依照議程持續討論校名，待結果出爐後，再進行兩校協商，若協商無法取得共識，再討論是否由兩校聯合加權投票。

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