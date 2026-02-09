國策顧問黃越綏：高市早苗的成功，無疑是反共的號角獲得日本人的認同

記者李鴻典／台北報導

日相高市早苗率領的自民黨於眾議院大選，單獨突破法定門檻2/3。國策顧問、作家黃越綏說，高市的成功，無疑也是反共的號角獲得日本人的認同，台灣更應引以為鑒，自己的國家自己救，發揮選民的智慧，利用今年的九合一選舉，送他們進垃圾場。

日本首相高市早苗。（圖／翻攝自高市早苗 臉書）

黃越綏表示，高市早苖明智且勇敢的一上台就果斷的解散國會，重選的結果完全如我們所料，席次贏到溢出且足以重擊中共，並將改寫日本未來的版圖。

黃越綏提到，世局多詭變，除了天佑外，國人更應該要有團結一心對付中共的決心，縱使中國人無辜，但也不容許中共的槍口對準台灣並企圖併吞。可惜時下的年輕人，出生在民主自由的台灣社會，個人受到法治的尊重與保護，既沒有國家存亡的共情，也缺乏戰爭殘酷的概念。因此在人數完全不成比例的網路世界𥚃，很容易天真的就被中共排山倒海的網軍給洗腦或收買。除了不關心國家大事，甚至小小的利誘下，就願意為匪作倀，在國內協力散播不實謠言或搞治安的破壞。

黃越綏進一步說，這種利用AI無所不在的吞噬情形，造成國安的漏洞不能忽視，儘管我們對於國家的前途有信心，但保密防諜的功能則不能太樂觀。她表示，近日她接受專訪時，主持人問及對於國內立法院藍白立委表現的亂象時，她只能用跳梁小丑不值一提蔑視之。

黃越綏說明，立法委員的薪資是來自於民脂民膏，在未制定新憲法前，依目前的行政、立法、司法、考試、監察等五權分立；立法院只有審查行政院提出的國家預算權利，而非凌駕於平權的行政院。

藍白在野黨的立委不顧民意，對於影響國家上下整體運作，以及直接傷害全民福祉的全國總預算，不但公然在開議送審的十次中，完全封殺不審；且舔共配合習家軍滅台的計劃，阻撓衞國的台美國防工業，更刻意破壞台美關係，黃越綏開轟，這些年薪數百萬卻佔著茅坑不拉屎，應算是正港台奸吧！

黃越綏提到，高市的成功，無疑也是反共的號角獲得日本人的認同，台灣更應引以為鑒，自己的國家自己救，發揮選民的智慧，利用今年的九合一選舉，送他們進垃圾場。祝賀高市一馬當先，而台日都會沒事。

