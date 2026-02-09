國籍掀論戰／內政部喊立法院解職李貞秀 韓國瑜：保障立委問政是我的天職

針對李貞秀捲國籍爭議，韓國瑜昨日首度表態，「我會保障每一個立法委員，包含李貞秀在內」。（鏡報李智為）

民眾黨不分區立委李貞秀宣誓就職，成為首位中配立委，然而內政部質疑李貞秀未放棄中國國籍，要求立法院予以解職。對此，立法院長韓國瑜昨日首度表態，「我會保障每一個立法委員，包含李貞秀在內」，至於《國籍法》問題由行政單位自行處理。

李貞秀中國國籍爭議持續延燒，民間掀起反對聲浪。台灣北社表示，日前發起拒絕李貞秀就職立委的公民連署行動已突破5萬人、逾百個民團、地方自訓團都入列。台灣北社社長羅浚晅直指，李貞秀就職明顯牴觸《國籍法》，呼籲韓國瑜對人民、政黨的質疑給予正面回應，也期盼陸委會、內政部重視民意，作為堅持依法行政的底氣，讓相關爭議能以成熟的民主制度順利化解。

對此，內政部多次重申，內政部僅能提醒立法院要依《國籍法》辦法，若李貞秀無法提出申請放棄國籍的證明，立法院須依法解職。劉世芳日前指出，若立法院有不理會的情況，可能會需要到憲法法庭處理院際爭議，但不是由內政部對立法院。

據《TBVS》報導，「我會保障每一個立法委員，包含李貞秀」，韓國瑜昨（8日）指出，李貞秀是否符合或違反《國籍法》，這是行政單位可自行處理，保障每位立委在無後顧之憂下全心問政、爭取民眾福祉，這是他的天職。

