國籍掀論戰／沈伯洋懶人包破萬讚 點名韓國瑜：李貞秀若不解職就是院長瀆職

立委沈伯洋今針對此案於臉書整理「懶人包」強力發聲，強調立法委員掌握國家預算與機密，對國家負有絕對的「忠誠義務」。（本刊資料照）

民眾黨中配不分區立委李貞秀雖然已在立法院宣誓就職，但其國籍爭議引發的法理風暴仍持續擴大。立委沈伯洋今（5日）針對此案於臉書整理「懶人包」強力發聲，強調立法委員掌握國家預算與機密，對國家負有絕對的「忠誠義務」。

沈伯洋直指《國籍法》規定公職人員就職前必須放棄其他國籍，過去所有雙重國籍立委皆遵循此例，中國籍沒有理由成為特權。沈伯洋更重申法律底線不容模糊，只要李貞秀拿不出有效的放棄國籍證明，就是違法就任，立法院長韓國瑜必須依法予以解職，否則韓國瑜本人就是「瀆職」。

廣告 廣告

針對外界質疑是否應回歸《兩岸條例》，沈伯洋直言那是完全錯誤的法律解釋。他說明《兩岸條例》處理的是身分取得與參選資格，至於「就任規則」則一律適用《國籍法》，這在法律解釋上毫無懸念，不應以「特別法優先」為由規避。

沈伯洋更進一步從國安角度示警，指出根據中國《國家情報法》，中國公民「必須」協助中共蒐集情報，這是一項法律義務而非個人選擇；若讓依法須幫中共情蒐的人進入立法院接觸國家機密，將對國家安全造成極大威脅，這與歧視無關，而是現實的法律與國安問題。

對於部分人士搬出憲法主張「中國不算外國」，沈伯洋也反批這種說法極為荒謬且反現實。他認為憲法文字的解釋不能脫離現狀，若這種邏輯成立，難道解放軍也能被稱為國軍嗎？他呼籲相關人士不要以為單憑文字遊戲就能解釋法律。

對於李貞秀的國籍爭議，內政部長劉世芳今天在行政院會後記者會也對此做出回應，證實內政部至今確實尚未收到李貞秀放棄國籍的證明影本，認為其並未完成合法的退籍程序。劉世芳援引過去前南投縣議員史雪燕遭解職案例，強調《國籍法》第20條規定非常明確，並非單純的行政命令。她認真希望立法院能依法辦理李貞秀的解職程序，同時也呼籲各部會首長應嚴格審認涉及施政機密的資訊提供，秉持法規守住國家安全紅線。

更多鏡週刊報導

國籍掀論戰／內政部拒供李貞秀機密文件 劉世芳喊話各部會比照辦理

煙霧彈？報復高市早苗「台灣有事」禁旅日 專家：中國盤算是挽救國內低迷經濟