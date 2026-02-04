國籍掀論戰／遭挖出與丈夫離婚引熱議 李貞秀嘆「每段婚姻都有難處」：女人不是男人的附庸

李貞秀遭挖出與丈夫離婚引熱議，嘆「每段婚姻都有難處」。（鏡報李智為攝）

民眾黨6名新立委於昨（3）日就職，其中中配出身的李貞秀被發現，在過往的訪談中坦承，自己已經離婚，引起網友熱議。對此，李貞秀今（4）日受訪時說，「女人不是男人的附庸，怎麼會說我跟台灣沒連結？」她也坦言，每段婚姻都有難處，不希望外界以私事為話題。

外媒《BBC》近期播出一段新聞，當中有提到，為了避免參選影響到家人，讓他們曝光，李貞秀和老公在她遞交爭取提名的隔天，便辦理離婚手續。

李貞秀受訪時也坦承，「很友好的分手，他很怕，他不喜歡去碰政治，後來這些一波一波的攻擊來的時候，他也很慶幸說，還好我們分開了」，此番言論也引起了熱議，網友紛紛怒轟，「李貞秀根本不是中配，而是已經離婚的中國人，跟台灣完全無關」

對此，李貞秀受訪時說，自己來台灣30年，在台灣生兒育女、落地生根，「女人不是男人的附庸，怎麼會說我跟台灣沒連結？」李貞秀還說，自己5個小孩都是台灣人，與丈夫有共同的孩子，是永遠的家人。

李貞秀也表示，其實每段婚姻都有難處，不希望外界以私事為話題，「從政是我個人的選擇，不希望連累家人，大家都是成年人，他們也都有自己生活與隱私的自由。」

