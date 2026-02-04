國籍掀論戰／避答退件證明嗆賴政府 李貞秀：中華民國國民不叫中國人不然叫什麼？

李貞秀回應「中華民國國民不叫中國人，不然叫什麼？」（翻攝自臉書@李貞秀）

民眾黨新科立委李貞秀因國籍議題持續延燒，她今日避答內政部要求提出退籍申請書被退件的證明，嗆「拜託賴政府好好做事，不要再打口水仗了」。至於國民黨主席鄭麗文高喊「我們也是所謂的中國人」，李貞秀回應「中華民國國民不叫中國人，不然叫什麼？」

陸委會主委邱垂正昨（3日）受訪時指出，「我們恭喜並祝福李貞秀委員上任，但她也要依照相關法律來行使職權，同時依照法律去放棄中華人民共和國的國籍。當然，要取得放棄國籍的證明還有一年的時間，一切依法行政，不管是委員還是政府都是依法行政。」

「雖然說目前去放棄中華人民共和國國籍並無人完成，但依法就是要努力去放棄。」邱垂正表示，全球仍有很多國家依法是不准國民放棄國籍，故這些國家的國民若要歸化中華民國國民，也無法放棄原籍，「當然，基於《國籍法》的緣故，也無法擔任我們的公職。」

邱垂正強調，《國籍法》並非針對中配，而是所有的國家均一視同仁，「去中國大陸無法放棄國籍，並不是中華民國政府的因素，而是中華人民共和國政府不讓她放棄，阻撓她完成放棄國籍是中華人民共和國政府，並不是中華民國政府，這也要一併敘明。」

李貞秀避回退件證明

李貞秀今（4日）砲轟，賴清德政府整個執政團隊荒腔走板，內政部開始質疑中選會嗎？質到底是質疑中選會的能力，還是質疑前總統蔡英文執政時期法源不合理，「為什麼蔡規賴不隨？蔡政府時代沒有爭議的事情，換到賴政府都變成大事件？可不可以回來做正事。」

放棄國籍申請表屢遭質疑，李貞秀稱，「現場收件的時候，該補什麼我都會補，我就是比較懶的人，能不做盡量不做」。內政部要求提出退籍申請書被退件的證明，李未正面回應，僅稱民眾黨在認真做事，「拜託賴政府好好做事，不要再打口水仗了」。

鄭麗文喊中國人爭議

此外，國民黨主席鄭麗文日前接受《經濟學人》專訪表示：依中華民國憲法的規定，「我們也是所謂的中國人」引發關注。李貞秀回應，「中華民國國民不叫中國人，不然叫什麼？我自己是這麼看啦」，不忘強調：「我個人就是堂堂正正的中華民國國民」。

