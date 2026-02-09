國籍掀論戰／韓國瑜喊保護立委是天職 內政部：未收到喪失中國籍證明

李貞秀國籍議題持續延燒，至今未明確提出放棄中國籍的證明。（鏡報李智為）

民眾黨不分區立委李貞秀因中國國籍爭議持續延燒，立法院長韓國瑜稱會保障中配李貞秀在內的立委問政，至於《國籍法》問題由行政單位自行處理。對此，內政部今日表示，3日已函請立法院提供李貞秀已辦理喪失中國籍的佐證資料，但至今未獲回函。

李貞秀是否放棄中國籍爭議持續，內政部長劉世芳日前表示，內政部會一再善意提醒立法院需依《國籍法》規定辦理；未來倘若有相關狀況，可能需要到憲法法庭處理院際爭議，不是由內政部對立法院。

韓國瑜昨（8日）受訪時表示，「我會保障每一個立法委員，包含李貞秀在內」，保障每個立委在沒有後顧之憂下全心問政，是他的天職；至於李貞秀是否符合或違反《國籍法》，行政單位可自行處理，他無調查資源與能力，內政部或中選會依職權調查與了解，或到憲法法庭，他都尊重。

內政部今（9日）回應，依《國籍法》第20條規定，李貞秀應於就（到）職前辦理喪失中國大陸國籍，並於就（到）職日起1年內將喪失中國國籍證明繳附給任用機關、立法院，若未在就（到）職前辦理放棄外國國籍，即不符《國籍法》第20條意旨。內政部重申，《國籍法》第20條規定，雙重國籍者擔任立法委員，應由立法院辦理解職。

內政部已於1月28日函請立法院祕書長周萬來於辦理立法委員就（到）職時依《國籍法》第20條規定辦理，並於2月3日函請周萬來協助提供已辦理的佐證資料，但至今未獲回函。

此外，民進黨立委林楚茵質疑，李貞秀2025年3月才赴中國辦理戶籍註銷並取得證明，顯示李在2024年1月立委選舉投票時仍在中國設有戶籍，故不具參選資格。

對此，內政部指出，據《台灣地區與大陸地區人民關係條例》第21條第1項規定，大陸地區人民經許可進入台灣地區者，除法律另有規定外，非在台灣地區設有戶籍滿10年，不得登記為公職候選人。有關李貞秀參選資格，內政部表示，內政部並非《兩岸條例》法規主管機關，至於李貞秀註銷戶籍時間點，因涉個資，不便對外公開。

