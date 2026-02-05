國籍未清恐成破口 張銘祐轟民眾黨踐踏法治危害國安

（記者陳志仁／台北報導）力拼連任的「正派桃園隊」今（5）日上午挺進萬華，桃園市議員彭俊豪、劉仁照、陳睿生等人前往國光市場，公開力挺中正、萬華市議員初選參選人張銘祐；「台派戰鬥雞」張銘祐火力全開，直指民眾黨面對國籍爭議選擇護航，已對台灣法治與國安造成重大風險。

圖／張銘祐一行人沿途發送春聯與文宣品，向市場攤商與在地鄉親拜年致意。（張銘祐提供）

一行人沿途發送春聯與文宣品，向市場攤商與在地鄉親拜年致意；桃園市議員彭俊豪、劉仁照、陳睿生等人強調，此行不只是選舉站台，更是為守住台灣民主與國安防線表態，呼籲選民在關鍵的時刻，用選票拒絕對國安輕忽、對法治妥協的政治勢力。

圖／桃園市議員彭俊豪、劉仁照、陳睿生等人，5日挺進萬華國光市場，公開力挺中正、萬華市議員初選參選人張銘祐。（張銘祐提供）

桃園市議員彭俊豪、劉仁照、陳睿生指出，張銘祐長期站在街頭第一線，面對最敏感、最具風險的議題從不閃避，特別是在國安、法治與反滲透問題上，始終選擇逆風而行，是少數真正把「抗中滲透」化為具體行動的政治工作者，值得中正、萬華選民信任。

張銘祐受訪時火力全開，直指李貞秀的國籍爭議早已不是立場不同，而是「資格不符、法治失守」的嚴重問題；他痛批民眾黨刻意混淆法律事實、操作話術轉移焦點，企圖掩蓋國籍未釐清的核心爭議，形同替中國勢力打開滲透台灣國會的後門。

「國籍不是開記者會說一句就算數，放棄國籍更不是上網點一點就完成！」張銘祐直言，依法必須經過層層審查與正式確認，在資格未明前進入國會殿堂，並非疏失，而是對制度的公然踐踏；從先前依法告發黃國昌疑涉違反國安法、洩密疑雲，到國籍爭議持續延燒，民眾黨一次又一次站在法治對立面，已成國安體系中的高風險破口。

張銘祐質疑，一個對國籍問題輕描淡寫、對國安紅線毫無敬畏的政黨，沒有資格自稱民主守門人；國會不是試驗場，民主更不是可以拿來賭的籌碼，他會持續站在第一線，要求所有涉及國籍、忠誠與國安的政治人物，接受最嚴格、毫不妥協的檢驗，因為守住國安，就是守住台灣的底線。

