國籍法修正草案立院付委審查 賴清德：沒必要修法免除陸籍配偶單一忠誠中華民國責任

國民黨立委傅崐萁提出國籍法修正草案，增訂大陸地區人民參選公職資格均依兩岸人民關係條例規定，不適用國籍法放棄國籍規定；立法院會今天宣讀報告事項時，傅崐萁所提國籍法草案順利付委審查。總統賴清德今天表示，非常希望目前在立法院討論修國籍法的立法委員，不要愛之適足以害之，沒必要去修國籍法，特別免除來自中國的新住民對中華民國的單一忠誠責任。

總統賴清德（左）28日上午前往台南孔廟參香祈福時受訪表示，沒必要修國籍法，特別免除來自中國的新住民對中華民國的單一忠誠責任。前右為台南市長黃偉哲。（中央社）

近期有陸配公職人員因中華人民共和國國籍問題被解職，立法院國民黨團擬提修法保障陸配參政權，避免陸配因國籍問題遭解除公職。

賴清德上午前往台南孔廟參香祈福，接受媒體聯訪說，一旦修法成功，只不過增加社會對來自中國大陸的新住民疑慮而已，對整個台灣社會和諧沒進步。目前討論國籍法的行為與言論其實都多餘、沒必要，希望立法院目前熱衷於推動修法的立委三思，團結愛台灣、保護國家與推動國家社會進步，「這才是我們共同要去推動」。

國籍法規定，中華民國國民取得外國籍者，不得任中華民國公職。中華民國國民兼具外國籍者，擬任應受國籍限制的公職時，應於就（到）職前辦理放棄外國籍，並於就（到）職日起一年內，完成喪失外國籍及取得證明文件。

不過，中國國民黨籍立委傅崐萁提案修法，增訂大陸地區人民依法取得台灣地區戶籍者，參選公職資格依台灣地區與大陸地區人民關係條例規定，不適用國籍法放棄國籍規定。

賴清德說，台灣是民主國家與法治社會，每個新住民都受台灣法律同樣保護，如果有做違法、傷害國家的事，國家也須依法處置。

賴清德表示，台灣民主多元、自由開放，任何人不管哪個族群、來自何方或是何時到，只要認同台灣，都是這個國家的主人。身為總統，感激數十萬新住民在家庭、工作或對社會的貢獻，相信國民與他一樣，很歡迎這些熱愛台灣的新住民。

賴清德以韓國網紅金針菇為例表示，最近才拿到居留身分的金針菇喜歡也宣傳台灣，也非常高興領到政府發的新台幣一萬元，甚至額外自掏腰包到韓國做很多看板介紹台灣，希望韓國鄉親到台灣旅遊，一起愛台灣，這就是用行動表達支持台灣。

他還說，以來自烏克蘭的瑞莎為例，成為台灣媳婦後融入這個大家庭，以體操專業盡她的力量教台灣小孩，甚至找各種資源帶台灣小孩出國參加國際比賽，相信大家一定非常感動瑞莎對台灣的愛。

賴清德再以來自中國福建的邱巧珠為例表示，20幾歲嫁到雲林縣後，隔天就與夫家一起做雞蛋批發工作，從不會到全面負責，收蛋、付錢、運送蛋到攤商後收錢一手包辦，另最近用養生雞蛋做蛋捲獲一致好評，生意很好，更難得的是捐款幫弱勢，贏得地方民眾一致肯定。

立法院程序委員會日前將傅崐萁所提國籍法草案列入28日院會議程，立法院會今天宣讀報告時，現場沒有人提出異議，傅崐萁所提國籍法草案順利付委審查。