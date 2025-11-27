國籍法修法明付委 民進黨團:開大門引狼入室

政治中心／綜合報導

立法院國民黨團一路推進國籍法修法，最快明天就要交付委員會審查、要讓中配不用放棄中國籍也能從政，綠營質疑"中配立委會有洩密風險"、藍營反斥"這幾年洩密的都是民進黨的人"，民進黨團再轟"抓間諜都來不及，怎麼還開大門引狼入室"。

把修法條文大喇喇擺在桌前，國民黨立院黨團推進"國籍法修法"，要給中配參政開門，明天案子付委審查前，再嗆民進黨政府刻意刁難中配。

國民黨團首席副書記長林沛祥：「這麼多年以來，法律一向解釋一向清楚，運作一向正常，但今天內政部卻突然擅自擴張解釋，來剝奪他們本來就合法正當的參政權，違反憲法對人民權力的保障。」

立委（民）賴瑞隆：「它是一個專制的國家，規定它們人民必須提供相當多資訊，甚至一些機密資訊，如果這些人在台灣的時候，被要求要提供更多資料，甚至要進行各項資訊的工作，收集的工作，他到底要效忠於中華民國，還是效忠於中華人民共和國。」

綠營引述陸委會說法，按照中華人民共和國法律，沒有放棄中國籍的中配有義務接受情治單位調查、提供資料，這樣的人當我國立委就可能洩密，藍營不以為然。

立委（國）陳玉珍：「如果中國大陸要滲透的話，它只會滲透陸配嗎，你要不要看看發現的共諜案在哪裡，不就吳釗燮的機要姓何的，民進黨立委的助理，都是這些人啊。」

民進黨團幹事長鍾佳濱：「抓間諜都來不及了，你還開大門，讓這些依它國法律，要效忠它國為它國收集情報的人，進入中華民國政府擔任公職，這成何體統。」

民眾黨不分區立委提名人、中配出身的李貞秀，可能明年就要上任，藍營喊話"修法一切都照程序來"，卻可能將全民都暴露在國安風險中。

（民視新聞綜合報導）

