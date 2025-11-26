國籍法修法爭議! 中配參政免放棄國籍 陸委會憂國安危機

政治中心／綜合報導

藍白提出"國籍法修法"並預計周五從院會付委審查、要讓中配免放棄中國籍就能參政。還有曾旅居香港的圖文畫家示警，台灣可能會步入香港被"洗人口"的處境，陸委會憂心中國人擔任立委，外交國防機密恐被中國情治單位獲取。

這是2019年反送中，香港人的慘狀歷歷在目。抗爭失敗收場，這些年來他們面臨"被洗人口"的處境，旅居香港的圖文作家示警，台灣恐怕走向一樣的命運。

廣告 廣告

圖文畫家「爵爵貓叔」分享中國這7年來，每天至少150人申請加入港籍、立法局修法把福利留給中國人，還修法讓中國人輕易擁有參政權，到處滲透。把香港的血流光、再輸入共產黨的血，網友留言"台灣的現況看在港人眼裡，都似曾相識。

香港邊城青年秘書長馮詔天說「香港的經驗來看的話這個有可能是一個，台灣面臨中國滲透問題更嚴重的一個、其中一個可能會有的後果。」

藍白國籍法修法爭議！中配參政免放棄國籍 陸委會憂外交國防機密外洩

梁文傑說，中國人若沒放棄原國籍，按照中國法律，他們有義務接受國安單位調查、提供情報。（圖／國會直播）

林楚茵說「國民黨協助中國透過民主的方式、透過立法來清洗台灣人口，幫助中國不費吹灰之力就可以拿下台灣。」

林楚茵狂嗆國民黨的洗人口三部曲已經登場，先堅持"中配6年改4年"、隨後韓國瑜主導的法制局再提出"近親婚姻限制從6等親放寬到到4等親"，再修"國籍法"讓中國人不用放棄原國籍能擔任公職"，未來讓順利入籍的中國人"跟親戚假結婚真入籍，順勢進軍政壇、滲透台灣社會"。

藍白國籍法修法爭議！中配參政免放棄國籍 陸委會憂外交國防機密外洩

林楚茵質疑藍白協助洗人口。（圖／林楚茵提供）

李坤城問「如果習近平他娶了台灣人、成為中配，他可不可以來參選中華民國的總統？」

梁文傑說「總統是一定不行，因為我們政府總統選舉罷免法，明確有把歸化人士、港澳大陸籍人士排除掉；選立法委員的話，他如果設有戶籍滿10年，可以登記為公職候選。「」

林月琴問「不需要放棄中國國籍就能參政請問，中共的情報行政制度，是不是能夠保障安全？」

梁文傑說「中共的政府可以要求，任何有中華人民共和國籍的人提供情報(如果中配立委)進入到外交國防委員會，在中共的法律上，他就有義務要提供他所接觸到的(機密)。」

儘管陸委會憂心對北京"不再有秘密"，但藍營修法步步進逼，恐釀國安危機。

原文出處：藍白國籍法修法爭議！中配參政免放棄國籍 陸委會憂外交國防機密外洩

更多民視新聞報導

國民黨擬修《國籍法》 律師怒：中國人沒投票權、台灣反而保障他參政權？

藍提修法放寬中配參選 網犀利反諷：習近平與傅崐萁結婚可選台灣總統？

《財劃法》才暴衝又推《國籍法》！林楚茵：國民黨洗人口三部曲

