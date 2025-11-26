國籍法修法爭議！侯友宜：我們的國家叫中華民國

針對陸配參政權的爭議，國民黨立院黨團提出《國籍法》修正草案，對此新北市長侯友宜表示，最重要的我們的國家叫中華民國，我們每一個人就是要效忠中華民國，所以是我們的態度都不變的。

侯友宜談國籍法修法表示，效忠中華民國是基本態度（攝自中天新聞）

侯友宜今（26日）在市政會議後受訪時被問到，台中市長盧秀燕日前對於國籍法修法爭議時談到，公務人員或民意代表，要以中華民國為唯一的效忠對象，不應該有任何國家的國籍，對此侯友宜表示，在國家的安全的前提底下，我們如何用人道的方法，這個議題上是可以大家充分的溝通跟討論，最重要的我們的國家叫中華民國，我們每一個人就是要效忠中華民國，所以是我們的態度都不變的。

至於政院版財劃法拿不出試算表，侯友宜表示，行政院的財劃法最重要的是要公開透明，然後把試算的過程以及試算的金額很清楚地跟地方政府或是跟全民來做報告，因為這些錢都是人民的納稅錢，人民的納稅錢他所繳的，他知道你用到哪裡去，是怎麼樣的分配方式，所以這個要清清楚楚、明明白白地來告訴我們全國的人民。那目前為止這個立法院也是希望試算表，包括試算金額也能夠算出來，那這個財政部其實可以做得到的，幹嘛不拿出來呢？其實把試算拿出來，大家充分地討論、溝通完以後就全力以赴，讓人民知道我們的錢未來會用在哪個地方。

新北市長侯友宜主持市政會議（攝自中天新聞）

侯友宜表示，在立法院大家的決議底下，其實財劃法本身在整個試算，這不是不能拿出來討論的，它是可以拿出來討論的，這也是立法院也包括我們全民的期待，我相信很多各縣市政府也是期待這樣把試算法拿出來。不管過去、現在如何做，目前在整個財劃法修正的過程當中，財劃法基本上已經通過了，那行政院你要再提新的版本，當然應該更把精準的試算拿出來，大家重新的來做一個檢討。

