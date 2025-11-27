國籍法要求中配參政要「單一忠誠」 梁文傑：其實也是在保護他們

大陸委員會副主委暨發言人梁文傑今（27）天表示，如果中配沒放棄中華人民共和國的國籍，依照中國法律，中共政府可要求在台擔任公職的中配，向其提供機敏資訊。 圖：擷自直播畫面

[Newtalk新聞] 針對之前有中國籍配偶因國籍問題遭取消公職，立法院國民黨團擬修法讓「中配」參政權不受《國籍法》規範。但大陸委員會副主委暨發言人梁文傑今（27）天表示，如果中配沒放棄中華人民共和國的國籍，依照中國法律，中共政府可要求在台擔任公職的中配，向其提供機敏資訊；他進一步強調，不管是提高中配的居住年限、參選門檻，除非中國更改法律規定，否則都繞不開資訊洩露的風險。所以，他認為，陸委會的立場甚至是保護中配，只有這樣做，才能使其免於中共的威脅與風險。

廣告 廣告

梁文傑說，擔任台灣公職的中配雖然有取得台灣國籍，但如果他們仍同時手持中國國籍，那麼，根據中共3部法律《反間諜法》、《國家情報法》、《國家安全法》，中國政府可要求公民，配合其國家情報工作；如此一來，這些人就得提供情報，畢竟這是中國公民的義務。因此，如果一位沒有放棄中國籍的中配擔任台灣公職、可以接觸到國家機密，那麼中共絕對會要求他們，提供相關的線索及證據。

梁文傑認為，陸委會的立場甚至是在保護中配，只有這樣做，才能使其免於中共的威脅與風險。至於有人提議，若修「兩岸條例」提高中配的定居年限、抬升其參選門檻，是否能解決問題？梁文傑回應，我國最早是規定每年多少配額、提供中配取得台灣定居的身分；但後來，因為人數不斷增加，朝野於是決定，乾脆不要再有配額。所以，就改為「定居6年可取得身分證」的條款，梁文傑認為「目前沒有改變必要」。站在陸委會的立場，他認為，《國籍法》要求的「單一忠誠原則」還是要維護。

梁文傑再指出，縱使真的提高中配的定居年限，他們一旦擔任公職，還是會遇剛才講的那些問題（3部法律）。「這個狀況還是繞不過去的！除非中共修改相關法律、除非他們不再要求公民或人民，必須配合國家情報工作，提供情報線索或證據」。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

政院對財劃法提覆議案 卓揆痛批：無法編預算且逼中央違法舉債

不該修國籍法！時力主修「兩岸條例」：中配參政應進行國安審查