《國籍法》修法惹議 賴清德籲三思：多餘不必要、恐添疑慮

賴清德今到台南孔廟參拜時受訪。

總統賴清德今（28日）前往台南孔廟參拜受訪，談及國民黨立院黨團擬修《國籍法》，讓中配參政權不受現行規範的議題，賴強調，此舉「多餘、沒有必要」，更可能引發社會對中國新住民的疑慮，呼籲立委三思。

國民黨立法院黨團近日提出《國籍法》修法，主張保障中配依法取得戶籍者在參選及任職公職時，不受現行「須放棄外國國籍」規定限制，引發社會討論；與此同時，曾列入民眾黨不分區立委名單、台灣新住民發展協會名譽理事長徐春鶯，昨日因涉嫌詐欺、違反《銀行法》及《反滲透法》，遭羈押禁見。

賴清德今日在台南孔廟受訪時表示，台灣是一個民主多元、自由開放的國家，任何認同台灣的人都是國家的主人，新住民在家庭、職場及社會上的貢獻備受肯定，他舉例韓籍網紅金針菇、烏克蘭籍體操選手瑞莎，以及從福建嫁來台的邱巧珠，皆以行動回饋台灣、深受社會歡迎，他強調，台灣是法治國家，所有新住民皆受法律保障，但若涉及違法或傷害國家的行為，也須依法處置。

賴清德並明確表示，「沒有必要去修訂《國籍法》，要特別免除來自中國的新住民，對中華民國單一的忠誠責任」，相關行為與言論都是「多餘的、沒有必要的」，他示警，若修法通過，只會增加社會對中國新住民的疑慮，無助台灣社會的和諧，他呼籲立委三思，以團結愛台灣、保護國家、推動社會進步為共同目標。





