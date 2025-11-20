「國籍法」核心是效忠單一國家 梁文傑：中共國安法恐引疑慮
〔記者林哲遠／台北報導〕立法院國民黨團書記長羅智強今(20)日召開記者會宣布，為保障中配參政權，國民黨團將提出「國籍法」的修法，直接規範「中配參政權不受國籍法規範」。對此，陸委會副主委梁文傑今日強調，無論「國籍法」怎麼修，維持單一效忠是很核心且必須處理的問題，並示警中共「國安法」要求國民有義務要配合情報部門的工作，「若同時擁有中華人民共和國國籍，這個人的效忠就會令人存疑。」
梁文傑指出，關於「國籍法」爭議，是源於「兩岸條例」規定下有給予中配參選權，但「國籍法」又規定任何人當選公職後，必須於就職後一年內放棄外國籍，據內政部解釋，中華民國及以外的國籍都是外國籍。
他續指，「國籍法」問題除了羅智強所主張的以外，民進黨也有提案要明定所謂的外國籍，要包含境外政治實體；也有人提案修「選罷法」第24、29條規定，中港澳居民應放棄原有國籍才能登記候選人；也有人提案要修「兩岸條例」第21條主張，原中國人民若要參選公職候選人，必須提出喪失原國籍的證明。
「立法院內有各式各樣的意見，就看立法院的辯論要如何處理。」梁文傑說，就「國際法」陸委會尊重內政部的解釋。內政部認為，外國籍就是中華民國以外的國籍，陸委會會遵守兩岸條例的作法，也許會有人認為有矛盾之處，就由立法院來處理。
梁文傑強調，「國籍法」第20條的核心是效忠，公職人員只能夠效忠單一的國家，若同時擁有兩個國籍，不管是效忠兩個國家、兩個政治實體或兩個政府都會產生矛盾，所以不管「國籍法」怎麼修，維持單一效忠是很核心的問題。
他舉例，國民黨中常委何鷹鹭近日遭國民黨考紀會開除黨職，因此即使對國民黨來說，效忠中華民國的問題也是必須要維持的。
針對媒體詢問，不由於中共不允許中國人放棄其國籍，因上中配、中國人在台灣的參與民選公職的權益實際上是否已死？梁文傑坦言，若同時有兩個國籍，在單一效忠上的形式方面就已不合格，如果同時有中華人民共和國的國籍，那中華人民共和國的法律像「國安法」要求國民有義務要配合情報部門的工作，那這個人的效忠就會令人存疑。
他強調，台灣的「正副總統選舉法」規定，凡是外國人歸化或是中港澳地區取得中華民國國籍，都是不准參選正副總統，若正副總統是不准許雙重效忠，那為什麼立法委員、縣市長可以呢？這個就是大家必須要去討論的。
