《國籍法》要求中配參政「單一忠誠」 陸委會：保護中配免於中共威脅

陸委會副主委梁文傑今天（27日）強調，陸委會立場仍認為《國籍法》要求的「單一忠誠原則」，依舊有遵守必要。（圖／陳凱貞攝）

先前有中配因未放棄中國國籍遭取消公職，國民黨立院黨團宣布將修法，讓中配參政權不受《國籍法》規範，但按照中國法律，中共可要求在台擔任公職的陸配，向其提供機敏資料，也因此引發各界擔憂。對此，陸委會副主委梁文傑今天（27日）進一步說，陸委會立場也是在保護中配，使其免於中共的威脅與風險，因此《國籍法》要求的「單一忠誠原則」，依舊有遵守必要。

針對外界關切陸委會現在對於中配參選民選公職的態度，及是否考慮修正《兩岸人民關係條例》，增加陸配定居年限，提高參選門檻？

廣告 廣告

梁文傑今天下午主持例行記者會時表示，這些中配雖然有取得台灣國籍，但如果他們仍同時手持中國國籍，那麼，根據中共3部法律《反間諜法》、《國家情報法》、《國家安全法》，中國政府可要求公民，配合其國家情報工作。

梁文傑說，如此一來，這些人就得提供情報，畢竟這是中國公民的義務，所以如果一位沒有放棄中國籍的中配，只要擔任台灣公職，可以接觸到國家機密，那麼中共絕對會要求他們，提供相關的線索和證據。

梁文傑表示，陸委會的立場是保護中配，只有這樣做，才能使其免於中共的威脅與風險，陸委會還是要維護《國籍法》要求的「單一忠誠原則」。

梁文傑進一步說，我國最早是規定每年多少配額、提供陸配取得台灣定居的身分，但後來因為人數不斷增加，朝野於是決定，乾脆不要再有配額。所以就改為制定「定居6年可取得身分證」條款。

梁文傑表示，這樣的規則也已延續多年，因此他認為「目前沒有改變必要」，雖然有人主張6年改4年，但這樣一來，中配擁有的其他權益，可能也得跟著變動，對他們來說未必是好事。縱使真的提高定居年限，這些人一旦擔任公職，還是會遇到上述問題。

梁文傑提到，除非中共修改相關法律、不再要求公民或人民，必須配合國家情報工作，提供情報線索或證據，否則不管年限提高至多少，這些問題還是繞不過。他強調，陸委會的立場還是認為，《國籍法》要求的「單一忠誠原則」，依舊有遵守必要。



回到原文

更多鏡報報導

賴清德拋「中共2027武統台灣」惹議 陸委會幫滅火：料敵從寬才是最佳應對之道

馬英九批賴清德形同宣布進入「戰爭狀態」 陸委會酸：總先把責任推到台灣內部

香港宏福苑大火／陸委會表達深切哀悼 目前尚無國人受影響