國籍爭議延燒！劉世芳指需到憲法法庭處理 李貞秀：期待大法官們拿出智慧

針對內政部長劉世芳指放棄國籍爭議可能要到憲法法庭處理，民眾黨立委李貞秀今天（6日）回應，希望能將爭議徹底釐清，讓這場風波落幕。（圖／李智為攝）

剛宣誓就任的民眾黨立委李貞秀，因具中配身份但尚未放棄國籍，爭議不斷延燒。內政部長劉世芳表態未來將拒供機密文件，若負責解職的立法院未有動作，也可能要到憲法法庭處理院際爭議。對此，李貞秀回應，她期許大法官有智慧衡量制度與現實不公平之處，並呼籲大家藉機將爭議徹底釐清，解決長久以來的法律漏洞，讓這場風波落幕。

針對李貞秀就任立委未放棄國籍問題，劉世芳表態未來將拒供機密文件，內政部會一再善意提醒立法院依《國籍法》第20條規定解職，若未來有相關狀況，可能需要到憲法法庭處理院際爭議；陸委會則表示將用最嚴格條件處理李貞秀索資。

對此，李貞秀今天透過辦公室回應，「請問劉世芳部長，內政部今天出來講這些話，到底是部長個人的意見，還是代表卓榮泰？」這件事既然牽涉到憲政與法規的重大解釋，行政院是不是真的要針對這個議題，去請憲法法庭裁決，還是這只是劉部長的個人意見，卻拉行政院出來背書？

李貞秀表示，她期待大法官們能拿出智慧，看清楚現在的法規跟真實的現況到底差得有多遠，正視舊有法律條文之間互相矛盾的問題。自己也期許大法官有智慧的去衡量這個制度與現實之間許多不公平的地方，從保障人權的角度以及維護憲政體制下做出公正的裁決。

「這不是個案，是制度問題。」李貞秀呼籲，大家應該藉這個機會把爭議徹底釐清，解決長久以來的法律漏洞，讓這場風波落幕，也讓社會大眾的注意力，重新回到真正重要的民生議題上。



