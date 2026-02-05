國籍爭議延燒！綠喊話「評估陳智菡接任」：鼓勵李貞秀當優秀的珠寶權威

記者楊士誼／台北報導

民眾黨中配立委李貞秀國籍爭議持續延燒，民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今（5）日指出，民眾黨應好好「評估陳智菡」接替立委的可能性，讓球員上場秀球技，成為正式球員也不意外。他也表示，李貞秀既然對精品分得這麼清楚「顯然專業在那裡」，應該鼓勵她成為優秀的珠寶權威，立法院的工作就交給黨內其他同志接任。

鍾佳濱表示，民眾黨該引以為戒，前立委吳春城因「壯世代」修法鬧出社會爭議時，民眾黨由劉書彬遞補，目前李貞秀還沒完成就職程序，他建議民眾黨，不管是柯主席還是黃主席「應該好好評估陳智菡」。陳智菡在立法院兩年，既然「球員」當那麼久，上場秀秀球技、成為「正式球員」也不意外。

廣告 廣告

另針對劉世芳提到不會提供機密資料給李貞秀，鍾佳濱則表示，這不是行政院而是民眾黨的問題。他強調，在李貞秀後面可能還有其他資格較沒疑義的人，只要民眾黨解決問題就不會造成行政的困擾。只要民眾黨提出合法、沒有爭議的人擔任立委，當然就不會引發行政部門的困擾，只要李貞秀不進入立法體系擔任立法委員，這些問題就永遠解決了。

而李貞秀針對外界質疑放棄國籍申請書資料不齊時自稱「自己很懶」，鍾佳濱直言，既然李貞秀的個性是這樣、專業也不在這裡，就不要再製造一個「被立委耽誤的珠寶專家」了。李貞秀既然對精品分得這麼清楚「顯然專業在那裡」，應該鼓勵她成為優秀的珠寶權威，立法院的工作就交給黨內其他同志接任。

更多三立新聞網報導

反對李貞秀當立委！吳子嘉斥柯文哲搞怪衝過頭：民眾黨沒靈魂

李貞秀中國籍惹議！林濁水「1方法解套」：民進黨何不正面肯定？

揭李貞秀統一思想文字遊戲！媒體人嗆：台灣人身分不用妳定義

李貞秀指放棄中國籍遭拒 劉世芳：不具法律效果

