國籍爭議未歇上任首務談居住正義 李貞秀發函內政部索資喊：給或不給？

民眾黨立委李貞秀發函內政部索取全台空屋數據，強調相關資料並非機密資訊，並公開質問相關部會「給，還是不給」。（圖／周志龍攝）

民眾黨立委李貞秀宣誓就任後，國籍爭議仍持續延燒。她昨（6）日表示，國會辦公室已正式向內政部提出第一份「索取資料公文」，要求政府說清楚全台灣到底有多少空屋，以及近五年來各縣市的空屋數與空屋率，強調相關資料攸關居住正義，並非機密資訊，並公開詢問內政部「給，還是不給？」。

民眾黨立法院黨團實行「兩年條款」，6名黨籍不分區立委卸任並迎來大幅換血。其中，新科立委李貞秀因國籍爭議，在上任前夕即引發關注。儘管已完成宣誓就任，民進黨立法院黨團仍針對雙重國籍是否得以出任公職提出質疑，要求立法院長韓國瑜徹查，若違反《國籍法》應依法接職。內政部長劉世芳日前也公開表示，將不會提供涉密資料供索取，相關言論進一步引發討論。

面對內政部要求李貞秀提出放棄中國大陸國籍證明，李貞秀於宣誓上任當天指出，她已回到出生地申請放棄中國大陸國籍，但未獲受理，並強調自己「絕對效忠中華民國」。民眾黨立法院黨團也已規劃，於新會期安排她進入內政委員會，接棒原新住民代表麥玉珍。

李貞秀表示，上任後首項工作即向內政部提出第一份索取資料公文，要求政府說清楚一個全民都在問、卻一直說不清楚的問題，包括全台灣到底有多少空屋，以及近五年各縣市的空屋數與空屋率究竟為何。

她指出，如果政府真的「無法掌握實際空屋數」，也應誠實向國人交代，是如何驗證相關數據、使用哪些資料，以及以什麼方式進行推估。她強調，這並非國安機密，而是關係到年輕人買不起房、租屋族被高房租壓得喘不過氣的基本民生問題。李貞秀直言，她真正想問的是，如果政府連「房子空在哪、空多少」都說不清楚，又憑什麼一再宣稱自己正在落實居住正義。

針對近日內政部長對其就職資格的相關評論，李貞秀也回應，行政機關的本分不是評論立委，而是接受監督、共同解決人民的問題。她強調，自己依法就職立法委員，索取資料、監督政策，是憲法所賦予的責任。她並公開詢問，這份非涉機密、攸關居住正義的資料，「給，還是不給？」並表示團隊正在等待，在乎居住正義的台灣人民也都在看。

