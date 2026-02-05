國籍爭議續燒！劉世芳曝李貞秀「未完成就職程序」 應由立院解職

內政部長劉世芳稱民眾黨立委李貞秀未完成退籍申請手續。（資料畫面）

民眾黨不分區立委李貞秀國籍爭議持續延燒。內政部長劉世芳今（5日）說明，依《國籍法》第20條規定，民選公職人員須在就職前完成放棄原有國籍的申請程序，但內政部至今未收到李貞秀申請退籍中國的相關文件，研判其尚未完成必要手續，立委的解職權責屬於立法院，後續是否啟動解職程序，將由立法院依職權處理。

針對民眾黨立委李貞秀的國籍爭議，內政部長劉世芳今（5日）指出，內政部早在1月30日前，就透過行文方式將《國籍法》第20條的規定送交李貞秀本人、中選會、司法院秘書長及立法院秘書長，確保各單位了解各自法律職責。依據該條文規定，李貞秀在正式就職前，必須完成放棄中華人民共和國國籍的申請，並將正式退籍文件提交給立法院。

然而，劉世芳表示，到目前為止，內政部尚未收到李貞秀的退籍申請文件影本，因此推測其可能尚未完成全部就職手續。她強調，民選公職的解職權責屬於各主管機關，例如立委由立法院、直轄市議員由行政院、縣市議員由內政部、鄉鎮市代表由縣市政府、村里長由鄉鎮市區公所負責。

劉世芳舉例說明，內政部去年已完成南投縣前議員史雪燕的解除職務程序，村里長部分也要求地方政府履行解職職責，《國籍法》第20條規定明確，並非行政命令，依現況判斷，李貞秀尚未完成退籍申請，立委的解職權責屬於立法院，後續解職程序將由立法院依職權辦理。





