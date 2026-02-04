國籍爭議！遭問內政部藉機搞「兩國論」？李貞秀：完全認同 賴政府荒腔走板

民眾黨立委李貞秀。 圖：周煊惠 / 攝

[Newtalk新聞]

民眾黨新科立委李貞秀昨宣誓就職，其國籍爭議持續延燒，有媒體今（4日）詢問，陸委會主委邱垂正坦言目前為止無人成功放棄中國籍，但內政部還拿《國籍法》作為依據，是否認為藉機搞兩國論？李貞秀回稱，她完全認同這個看法，並批賴政府執政團隊荒腔走板，為什麼蔡英文政府時代沒爭議，到今天變成大事件？

李貞秀上午出席民眾黨團「人民優先 民生優先」優先法案記者會，會後接受媒體聯訪，媒體持續聚焦國籍爭議。

廣告 廣告

現場媒體提問，陸委會稱目前沒有人成功放棄國籍，主管兩岸事務機關的陸委會都這樣認為，內政部還拿《國籍法》作為無法雙重國籍的依據，藉機搞「兩國論」？總統賴清德講過希望大家和平相處，是否認為內政部長劉世芳逾越總統在扯後腿、借機搞獨裁？

李貞秀直言，「完全認同你的看法」，但她覺得其實賴政府整個執政團隊荒腔走板，自己的內政部開始對中選會質疑嗎？是質疑中選會的能力，還是質疑蔡政府時期的執政法源合不合理？為什麼「蔡規賴不隨」？蔡政府時代沒任何爭議的事，今天到賴政府變成整個大事件了？賴政府可不可以回來做正事？

查看原文

更多Newtalk新聞報導

官員放話可拒提供資料、答詢 李貞秀：好像沒罰則 是否該修法推動一下？

李貞秀將宣誓就職民眾黨不分區立委！內政部送抵退出中國籍申請表