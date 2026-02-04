國籍疑雲不該護航 張銘祐批民眾黨雙標放水立委資格

（記者陳志仁／台北報導）站在路口宣講邁入第五十七天，被支持者暱稱為「台派戰鬥雞」的台北市中正、萬華市議員擬參選人張銘祐今（4）日表示，寒流一波波來，但初選沒有寒假，該拚的一天都不能少；他也藉此批評民眾黨在立委資格審查上，出現嚴重的雙重標準，質疑民眾黨就是一個雙標黨？

圖／「台派戰鬥雞」的台北市中正、萬華市議員擬參選人張銘祐直言，不論是誰、哪個黨，只要要站上國會殿堂，資格，就必須經得起最嚴格的檢驗。（張銘祐臉書）

張銘祐指出，在台灣擔任民意代表，本就必須接受最嚴格的資格檢驗，尤其民進黨長期以來標準更高、審查更嚴，因為權力越大、責任越重；反觀民眾黨，卻在新上任立委李貞秀的國籍爭議上，選擇輕描淡寫、刻意護航，問題早已不是立場之爭，而是是否具備依法任職的基本資格。

張銘祐強調，不是你支持誰、反對誰，而是你到底有沒有資格站在國會殿堂裡；「放棄國籍」不是一句話、也不是一場記者會就能成立，而是必須完成正式法律程序，包含文件、審查與主管機關核准，民眾黨卻不談程序、不談證明，只要求社會「相信當事人」，形同把國會當成粉絲後援會經營。

他也批評，民眾黨刻意轉移焦點，操作《中華民國憲法》相關論述，試圖替個別政治人物規避具體法律審查，但民眾黨刻意把焦點拉去講《中華民國憲法》，這是最經典的政治操作；憲法論述無法取代國籍證明，不是用來幫個別政治人物閃避具體法律審查的遮羞布，更不能取代內政部依法查核的責任。

張銘祐最後點出，依法，立委必須符合單一國籍原則，這不是民進黨訂的，不是哪個側翼發明的，是台灣的法律；立法院掌握預算、修法與國安監督，任何資格漏洞都是國家層級風險，國籍若有重大疑義，就應依法啟動調查，不分政黨、沒有例外，這不是政治追殺，而是對民意代表最基本的要求。

