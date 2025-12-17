國籍航空攜手「米其林餐廳」 高空美味征服饕客

台北市 / 綜合報導

國籍航空攜手米其林餐廳，大打美食戰。星宇航空2026年，以台灣味為基底，推出睡前套餐，讓旅客在飛機上，不只吃飽更要睡好；長榮航空也合作燒肉餐廳，主打頂級A5和牛，飛機上也能享用；華航也攜手榮獲米其林綠星的蔬食餐廳，讓素食旅客也能大飽口福。

飄著淡雅茶香的海鱸魚，搭配上蜜金棗醬，在舌尖碰撞出清爽風味，另一道馬告泡椒雞肉捲，融合台灣特色香料，以獨特的檸檬、胡椒跟薑的香氣喚醒旅客的味蕾，想品嚐頂級饗宴，不只在餐廳，現在還可以在飛機上。星宇航空2026年，攜手連續兩年榮獲米其林一星的台菜餐廳，特色新菜主打「睡前套餐」，推出分量適中餐點，讓旅客吃好好更要睡飽飽。

三大航空公司大打美食戰，不只拚美味更要拚特色。台灣味太熟悉，也可以換嚐日式美味，大塊和牛在烤盤上滋滋作響，饕客們看了口水直流。長榮航空合作米其林一星的燒肉餐廳，今年推出奢華料理，讓旅客在萬呎高空也能享用到日本A5和牛的壽喜燒，再來顆半熟溫泉蛋，真的讓人吃到不想下飛機。

一星料理吃不過癮，華航也攜手米其林三星餐廳，推出皮薄餡多的餛飩麵，暖胃更暖心。最新一季甚至將米其林綠星餐廳的美味帶上高空，讓素食旅客也能大飽口福，各家航空用心良苦，究竟旅客買不買單？

外國民眾說：「還好欸，當然加分，但是還好，決定性因素當然還是票價這些。」民眾說：「我覺得之前會，現在會比較考慮時間，就飛機的時間喜歡的話，我會優先勝過飛機餐。」航空公司合作米其林餐廳，除了要收買旅客的胃，更要征服他們的心。

