國籍航空服務升級！長榮上線新安全影片 星宇推HUNTSMAN聯名睡衣

國籍航空持續在機上服務與品牌體驗上動作頻頻。長榮航空近日宣布，全新機上安全影片《Flying with EVA AIR》正式上線，由多次擔綱金曲獎、金馬獎視覺統籌的羅申駿製作團隊操刀，邀請金曲獎得主MUSDM音樂團隊負責配樂、歌手史茵茵擔任配音，以「安全，是一趟完美旅程的開端」為核心概念，取代過去以「特務」為主題的安全影片，希望在傳遞安全資訊的同時，也成為旅客對這趟旅程的第一個記憶。

長榮航空表示，新版安全影片以旅人啟程為敘事起點，透過柔和色調與穩定節奏，引導旅客依序熟悉各項安全指引，刻意營造安定、放鬆的觀看氛圍，讓安全資訊不再只是「規定」，而是融入搭機流程的一段短片。內容亦大量取材自台灣地景，包括幾何感強烈的鹽田、東海岸線、四草綠色隧道以及野柳奇岩等意象，試圖把機上影片變成台灣風景的延伸，讓國際旅客在起飛前，先從螢幕重新認識島嶼山海。

在技術呈現上，《Flying with EVA AIR》結合AI生成影像、CG動畫合成與虛擬棚拍攝，運用光影與場景轉換呈現晨昏不同時序的變化，打造帶有超現實感的視覺層次，同時維持安全指引的清晰易懂。長榮航空強調，安全始終是公司營運的最高原則，從飛行、維修到地面作業均比照國際標準執行，並連續12年獲國際航空評比機構AirlineRatings.com選為全球前25大最安全航空公司，2025年排名進一步來到第7名，是全球前十大最安全航空公司中唯一入榜的台灣航空公司。

另一家國籍航空星宇航空，則把重點放在長程航線的客艙備品升級。星宇航空宣布，自2026年起，將在長程航線首度導入頭等艙與商務艙全新聯名睡衣，同步更新豪華經濟艙與經濟艙的過夜包與相關備品，希望在三萬英尺高空，讓旅客感受到更貼近日常生活質感的搭機體驗。

星宇航空說明，頭等艙將自2026年1月1日起提供與英倫高級訂製品牌HUNTSMAN合作的家居服。HUNTSMAN源自倫敦薩維爾街，是英國頂級西服訂製代表之一，本次聯名家居服把品牌標誌性的千鳥格紋融入服裝與外層布套，並採鈕扣信封式包裝，希望維持低調卻有辨識度的英倫紳士風格。商務艙家居服則與英國時尚品牌Paul Smith合作，在上衣腰身兩側、褲頭抽繩與布套細節加入招牌彩色線條，兼顧舒適與實穿性。Paul Smith聯名家居服預計自2026年1月15日鳳凰城航線首航起率先供應，並於1月底前陸續導入所有長程航線。

星宇航空同時調整長程航線的香氛與過夜包配置。自2026年4月起，頭等艙與商務艙化妝室將導入由日本天然保養品牌THREE設計的專屬香氛系列「Inspired by THREE」，延伸目前商務艙過夜包合作所建立的品牌印象。在豪華經濟艙部分，SMILEY聯名過夜包預計於2026年2月底推出新版本，以「海洋藍」與「悠閒米」為主色，並自明年1月起導入與台灣寢具品牌「眠豆腐」合作的枕套及全新設計的專屬拖鞋，強調長途飛行中的睡眠與乘坐舒適度。

至於經濟艙，星宇航空規劃於2026年4月中推出全新升級過夜包，布料全面採用100%回收材質，並在去程與回程採用不同外袋設計，增加收藏度。內容物新增由英國香氛與生活風格品牌Urban Apothecary製作的護唇膏，選用經典香氣Oudh Geranium（沉香天竺葵），同品牌也將延伸使用於豪華經濟艙與經濟艙化妝室備品，讓機艙內的嗅覺體驗更具一致性與辨識度。

