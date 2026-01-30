國籍航空第一！長榮航空簽署IATA數位領導章程 貨運數位轉型再寫里程碑

▲長榮航空領先國籍航空率先於今年1月成為IATA「數位領導章程」成員，並與立盟全球供應鏈公司攜手合作，完成電子主提單和分提單的IATA ONE Record精準格式即時線上資料交換，共同創新與優化運輸服務流程，以落實數位轉型。

【記者 王苡蘋╱綜合 報導】長榮航空持續深化貨運數位轉型布局，領先國籍航空於今年 1 月正式簽署加入國際航空運輸協會（IATA）「Digitalization Leadership Charter（數位領導章程）」，成為推動全球航空貨運數位化的重要成員之一，展現長榮航空在智慧物流與國際接軌上的前瞻佈局與實踐成果。

▲長榮航空將持續優化智慧物流運作、提升貨運服務效率及投入環保永續，在邁向2050淨零碳排的路上，共同攜手打造值得信賴的永續航空品牌，致力於成為全球航空業永續經營的標竿。

IATA「數位領導章程」旨在促進航空產業創新與營運效率提升，成員須共同遵循統一協作策略、強化網路資訊安全防護，並推動永續數位化發展。長榮航空此次獲邀加入，不僅象徵其貨運數位化成果獲國際肯定，也與公司長期致力於數位服務優化及永續經營的核心理念高度契合。

在實務應用層面，長榮航空攜手國際貨運物流業者立盟全球供應鏈公司，完成電子主提單及分提單符合 IATA ONE Record 標準之即時線上資料交換，透過精準資料格式與系統串接，實現貨運資訊即時共享，有效提升作業透明度與營運效率，同時大幅降低對紙本文件的依賴，為航空貨運流程注入嶄新數位動能。

長榮航空自 2025 年 3 月起正式導入 IATA ONE Record 新一代貨運數位標準，運用 API（應用程式介面）技術，使貨運資料能在全球供應鏈中安全且即時流通。隨著 IATA 宣布 ONE Record 成為未來資料交換的制式標準，長榮航空亦同步投入各項標準格式開發，逐步取代傳統電報式數據交換模式，並持續拓展與全球各地機場空運倉儲、地勤代理等單位的資料交換應用，強化整體物流整合能力。

作為全球少數自行開發貨運系統的航空公司之一，長榮航空憑藉超過 25 年的系統研發經驗，結合立盟全球供應鏈公司在物流實務上的專業優勢，於高規格資訊安全架構下進行系統整合與功能升級，成功落實即時數據交換與共享，並導入實際運輸作業場景，進一步提升服務品質與營運韌性。

展望未來，長榮航空將持續優化智慧物流運作模式，提升貨運服務效率，並深化與國際貨運夥伴的合作，擴大 ONE Record 標準的應用範圍。同時，亦將數位轉型成果與環境永續目標緊密結合，在邁向 2050 年淨零碳排的進程中，攜手產業夥伴打造值得信賴的永續航空品牌，朝向全球航空業永續經營標竿穩健前行。（圖╱長榮航空提供）