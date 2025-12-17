中部中心／黃毓倫、林進龍、林子翔 台中報導

國籍航空機上餐大比拚，不約而同與米其林商家合作！繼華航找來雙月，長榮找來鼎泰豐，星宇航空也找來受到米其林一星的元紀台灣菜，在美國航線推出睡前套餐，讓旅客吃到濃濃台灣味美食，因為分量有特別請主廚拿捏，不會吃太多，造成消化負擔！

星宇航空找來米其林推薦的元紀台灣菜，推出美國線機上餐，主廚現場示範料理，在木盒裡面，用茶香來薰食材。

神秘的木盒裡面，究竟裝著什麼人間美味，薰香完成，答案揭曉。

廣告 廣告

這道茶燻海鱸魚，就是機上套餐的主菜，搭配炒米粉、糖蒜鮑魚，還有普洱雞湯等等，每樣分量都一點點，可不是航空公司小氣，而是他們為美國航線的旅客，精心設計的睡前套餐！





國籍航空米其林機上餐比拚 台灣味「睡前套餐」攬客新招

睡前套餐每樣分量都經過主廚精準拿捏（圖／民視新聞）









星宇航空客艙服務品處副總經理張麗莉：「因為我們美國線，其實是夜航的航班，那所以很多旅客想說，如果我可以用一個，比較簡單的套餐，然後吃過了之後就可以早點休息，那所以我們針對這樣子一個想法，請元紀這邊幫我們開發，就是利用優質而且暖胃的食材。」

星宇航空會找來米其林餐廳合作，就是希望能讓台灣味在機上飄香，讓各國旅客都能對台灣美食留下深刻印象。

寶元紀營運長盛緒平：「我們用了很多在地的口味，那尤其譬如說我們這樣講，金棗苗栗的特產，那再來就是也用了一些，煙燻的技法。」





國籍航空米其林機上餐比拚 台灣味「睡前套餐」攬客新招

國籍航空找來米食林美食餐廳，合作推出機上餐。（圖／民視新聞）









在星宇推出元紀台灣菜機上餐之前，華航找來蟬聯八年米其林肯定的雙月，長榮則是找來米其林五連霸的鼎泰豐，國籍航挖空心思推出特色餐點，就是希望能用美食提升載客率！





原文出處：國籍航空米其林機上餐比拚 台灣味「睡前套餐」攬客新招

更多民視新聞報導

「冬至」不只吃湯圓！ 九大開運法助財運、桃花旺整年

搶攻火鍋市場 這個餐飲集團連開七店 冬至送暖湯圓迎好運！

「日本有事」台灣相挺！民間再辦「海鮮千人宴」 明年1月6日登場

