國籍航空飛澳洲突遇「亂流」 飛機餐灑滿地

航程中遇上突發亂流，杯子、餐盤東倒西歪。（圖／東森新聞）





國籍航空一班從桃園飛往澳洲布里斯本的航班，航程中遇上突發亂流，空服員才剛發餐10分鐘，卻兩度有亂流，導致部分餐點散落到地，旅客也受到驚嚇，幸好機上旅客均安。不過有3名正在執行服務的空服員有輕微受傷，航班安全抵達布里斯本後，也立即安排受傷空服員送醫檢查及後續休養。

空服員：「安全帶。」

用餐中飛機突然大抖動，趕快急抓餐桌，多數餐點已經掉到地上，桌上只剩餐包、水果和濕紙巾，鄰座的餐點、杯子、餐盤東倒西歪。空服員和乘客反射動作，提醒趕快繫上安全帶。

廣告 廣告

機長：「造成各位旅客的不便跟驚嚇，我們感到非常抱歉。」

確定過了不穩定氣流，機長也廣播安撫乘客。國籍航空一班從桃園飛往澳洲布里斯本的航班，航程中遇亂流，乘客回顧，空服員才剛發餐10分鐘就兩度有亂流，導致部分餐點散落一地，旅客也受到驚嚇。

機上乘客：「就是吃一吃，然後突然就遇到亂流，東西就飛了起來，有點像是坐雲霄飛車的感覺。而且第一次發生後過沒多久，就可能過個幾秒鐘，馬上又遇到第二次，當下旅客們其實都是在尖叫的。」

乘客回顧，不少人身上被飲料濺到，座位也都濕掉，甚至有人後來直接先站著，等到空服員處理好才回到座位。

機上乘客：「我旁邊旁邊的旅客就沒有這麼幸運，因為他的飲料才剛裝完，所以他其實整杯都灑在自己的右腳膝蓋上面。」

對此航空證實，航程中遇上突發亂流，由於正值用餐時段，導致部分餐飲散落至地面，旅客及航機均安。不過有3名因執行服務的空服員有輕微受傷，落地後已安排送醫檢查。

不具名機師表示，飛機應該是遇到晴空亂流，也就是在晴朗無雲的天空中發生的強烈氣流不穩定現象，像是風切變，因為沒有可見的雲或水氣，肉眼或傳統雷達偵測不到，因此還是建議旅客就座時繫妥安全帶，以維護飛行安全，是保護自己不受傷害的最有效方法。

更多東森新聞報導

新／飛澳洲遇亂流 3空服員受傷！航空公司回應了

MLB／鄧愷威先發對教士遇亂流！1.2局狂失7分吞敗

南部人小心！警追註銷車牌遭脫逃 嫌疑車亂流竄

