國籍航空首度跟迪士尼合作 動物方城市塗裝飛上天
生活中心／綜合報導
疫後親子旅客，是航空公司營收一大主力。國籍航空就攜手卡通IP動物方城市，讓可愛的狐狸、樹懶們，通通一起飛上天。全新塗裝，週三首航洛杉磯，預計之後會投入長程航線，不過區域航線，像是曼谷、東京、大阪等熱門親子航點，也有機會能夠搭到。
超卡哇伊IP，從鬼靈精怪的胡尼克、到活潑好動的哈茱蒂，以及反差萌樹懶快俠，通通現身！這次不在大螢幕和粉絲見面，而是要陪著影迷們，一起飛上天。
小朋友影迷：「胡尼克，（你很喜歡他嗎）。」
小朋友影迷：「茱蒂，（她是你最喜歡的角色嗎）。」
從鬼靈精怪的胡尼克、到活潑好動的哈茱蒂，以及反差萌樹懶快俠，通通現身（圖／民視新聞）左右兩側不同塗裝，滿滿驚喜，除了機身，機上備品也換新裝。座椅頭墊紙、迎賓畫面，到小點心，都能看到，動物方城市，最可愛的蹤影。
華航董事長高星潢：「基本上我們應該是會飛，洛杉磯安大略，當飛機比較有時間的時候，再加上曼谷東京大阪這幾個航段。」
華航總經理陳漢銘：「大概（跟迪士尼）談了六個月的時間，我們從三月中旬開始密集洽談，現階段我們跟它的合作，就是在整個影城的檔期，大概就在半年期間。」
除了機身，機上備品也換新裝（圖／民視新聞）國內航空公司首度跟迪士尼聯名，搶攻親子客。日本航空旗下的日本越洋航空，則有童趣十足的鯨鯊彩繪機！明年初首航桃園-沖繩。喜歡追星的朋友看過來，日本星悅航空也推出和人氣男團TXT的聯名塗裝，五名歐巴和粉絲一起翱翔天際。
機票達人布萊N：「不管是國內或是國外，其實現在越來越多這種趨勢，市場越來越競爭了，所以大家在過去搭飛機，只是個交通工具的狀況，可能已經過去，現在要有更多的方式，去吸引乘客去選擇這家航空公司，所以我覺得不管是在聯名，或者是在異業合作的方面，都是航空公司目前會採取一個方向。」
疫後航空公司卯起來車拼，從航點、餐點到塗裝，端出最新、最好的服務，吸引旅客親睞。
