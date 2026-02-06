國籍資格爭議引爆警訊 公民團體齊聲控藍白掏空法治

.

針對民眾黨不分區立委遞補人選李貞秀，至今未能提出符合法定要件的「放棄中國國籍」證明文件，多個公民團體、學者、宗教界與公民監督團體今（ ）日召開記者會，指出此案已非單一個人行政疏失，而是對中華民國憲政秩序、國會正當性與國家安全底線的正面衝擊，呼籲政府立即啟動憲政防衛機制，防堵制度性風險。

台灣北社社長羅浚晅表示，依《兩岸人民關係條例》及《國籍法》規定，未於就職宣誓前完成放棄中國國籍者，即不具立法委員資格，「在法定要件明顯未完成的情況下，仍容許其宣誓就職並行使職權，形同架空法律，是明確違法的行為。」他並指出，內政部早於1月30日即多次函文立法院，說明相關程序尚未完成，立法院卻仍草率處理，難以以「不知情」卸責。

廣告 廣告

羅浚晅強調，在資格爭議尚未依法釐清前，基於國家安全與憲政信賴原則，應立即設置最低限度的制度防火牆，包括不得接觸國家機密、不得質詢政府官員、不得介入涉及國安或機密的立法與程序。他也提到，台灣北社已發動公民連署，反對未完成放棄中國國籍者違法就職，目前已有超過五萬名公民及百餘個團體響應。

台灣北社法政經濟委員會主委戴家旭指出，李貞秀未依法提出放棄中國國籍證明，其就職資格存在重大瑕疵，已對國家忠誠義務與國安防禦構成正面衝擊。他同時批評藍白兩黨聯手通過《衛星廣播電視法》、《不當黨產條例》及《立法院組織法》修正案，形同「掏空式修法」，癱瘓行政監理、阻斷轉型正義，呼籲總統府與行政院啟動憲政防衛機制，必要時行使「不副署」權限。

濟南教會牧師黃春生表示，當權力背離民主價值、走向威權時，公民社會不能以沉默作為中立。他強調，這不是歧視或仇恨，而是民主政治最基本的要求，「當一個人擁有國會議員的權力時，她究竟要向哪一個國家負責？」他引用聖經指出，「一個僕人不能服事兩個主人」，民主社會亦無法在分裂的忠誠中長久站立。

台灣教師聯盟理事長潘威佑則以教育現場比喻指出，身分認定重在「學籍」而非形式文件，「學生證不等於學籍，小朋友都懂。」他批評藍白兩黨在考試途中改規則、為特定人量身打造制度，直言「這不叫民主，這叫作弊」，並警告這是最嚴重的教育示範破口。

台灣社社長翁銘章指出，若知法玩法、違法者仍可進入國會，將是對台灣民主制度最大的侮辱。他呼籲內政部與陸委會公開說明國籍認定進度，並在資格未確認前設置最嚴格的制度防火牆，同時批評藍白修法侵蝕新聞自由、造成國產損失與立委自肥。

台灣二十一世紀婦女協會理事陳皓涵表示，婦女參政值得鼓勵，但維護國家安全是不可逾越的底線，呼籲提名政黨正視社會責任，妥善處理爭議。

台灣教授協會副會長陳月妙以歷史為鑑，警告「容共制台」的風險，要求宣布李貞秀宣誓自始無效，並呼籲行政權對爭議修法全面不副署，直接訴諸民意。

台灣北社法政經濟委員林秉豐指出，北京透過改造香港立法會瓦解自治，一旦國會結構被滲透，法治將迅速崩解，台灣必須在國會守住國安底線。

公民監督國會聯盟執行長張宏林則批評藍白陣營透過修法癱瘓監督機制，並試圖讓仍具中國國籍者進入國會，要求立法院長韓國瑜依法解職，並呼籲主管機關以最嚴格標準處理。

前立委、福爾摩莎人文關懷協會理事長周倪安指出，對照過去李慶安事件，來自敵對國家的雙重國籍爭議更不應寬貸，並呼籲行政院各部會比照內政部，拒絕提供機密資料。

與會團體強調，立法權的正當性不僅來自席次與表決數字，而是建立在更高位階的憲政價值與法治程序之上。公民社會將持續監督，守住台灣民主憲政的最後防線。