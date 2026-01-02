國統國際強力應援高雄跳水國際邀請賽 邀民欣賞力與美瞬間

第二屆高雄市跳水國際邀請賽，訂1月29日至2月1日，在高雄市立國際游泳池舉行。 （高雄跳水隊提供）

記者王正平／高雄報導

第二屆高雄市跳水國際邀請賽，訂1月29日至2月1日，在高雄市立國際游泳池舉行，本屆賽事邀請來自新加坡、越南、香港、菲律賓等國家的俱樂部好手跨海來台，與全台排名前三名的菁英國手同場競技；不僅選手們可以透過比賽進行交流，就連民眾都可以免費入場，欣賞選手們在高空翻騰後的精準入水瞬間，感受結合力量與美學的極致視覺饗宴。

本屆賽事由高雄市政府運動發展局、高雄市體育總會及中華民國游泳協會指導，國統國際股份有限公司（KUO TOONG INTERNATIONAL CO., LTD）全力贊助，不僅成功匯聚多國好手來臺競技，更展現了企業深耕在地、力挺臺灣體育發展的堅定決心，為高雄注入豐沛的國際城市運動能量。

廣告 廣告

本次賽事得以高規格舉辦，幕後最大推手歸功於國統國際股份有限公司及其董事長洪雅滿；國統國際深知基層運動員培育不易，不僅需要專業的訓練環境，更需要國際舞台的磨練。

因此，洪雅滿董事長秉持「取之社會，用之社會」的企業精神，透過實質的資源挹注，不僅提升了本屆賽事的規模與硬體品質，更為臺灣選手搭建起與國際接軌的橋樑；國統國際以實際行動實踐企業社會責任（CSR），期許透過企業力量的支持，讓臺灣跳水運動向下扎根、向上開花，培育出更多未來的台灣之光。

高雄市跳水國際邀請賽」歡迎民眾親臨高雄市立國際游泳池，感受現場的震撼魅力。 （高雄跳水隊提供）

高雄長年作為臺灣跳水運動的重點發展城市，孕育出多位國家代表隊選手。本賽事由深耕在地超過十年的『KHDivingTeam』團隊及高雄市健康運動發展協會涂凱茜理事長主力推動。該團隊自2013年成立以來，曾創下全國運動會三連霸的輝煌戰績，擁有完善的專業訓練體系。在國統國際的強力支持下，主辦單位將以國際級賽事標準，打造兼具競技強度與觀賞價值的運動舞台。

另外，本屆賽事也由中華民國游泳協會擔任指導單位，在賽事籌備期間提供了全方位的專業建議與技術協助，確保競賽規則、裁判素質及賽程安排皆符合國際標準。透過協會的指導，不僅提升了賽事的公信力與競技強度，更為參賽選手打造了一個公平、公正且具備高度專業性的發揮舞台，展現臺灣舉辦國際級水上賽事的軟實力。

「2026年第二屆高雄市跳水國際邀請賽」將於農曆年前熱鬧登場，歡迎民眾親臨高雄市立國際游泳池，感受現場的震撼魅力。無法到場的觀眾，亦可透過線上直播同步為選手加油。