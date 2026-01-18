國綜科參考答案出爐 整體較難分數恐下降

▲全教會115學測評論國綜科教師群。（圖／全教會提供）

[NOWnews今日新聞] 學測來到第二天，今（18）日國文綜合測驗登場，全教會115學測評論國綜科教師群指出，4成題目偏難，閱讀量大、細節多，強調女性覺醒，反映性平意識，與去相比，整體較難，預估分數可能較去年下降。

國綜科教師群認為，今年試題有三大特色。首先，在跨科題部分，像是第6-8、11-13題，第6-8題提及植物與生物跨科，第16-18題為肥皂與化學跨科。

在創新題，如第8題提到杉木DNA，命題方式創新，對讀一般文本與學術論文。第4題以以核心古文解核心文本，命題新穎，強調應用理解。另外，多年未考的國學常識題終於出現，如第3題及第28題。

國綜科教師群認為，今年混合題型配分約為24分，以性別角色的自覺認知為主，其中難題占10分。今年測驗4成題目偏難，閱讀量大、細節多，強調女性覺醒，反映性平意識，試題難易度與去年相比，整體較難，預估分數可能較去年下降。

得勝者文教也公布參考答案：

▲國綜科參考答案（圖／得勝者文教提供）

