國網中心台南建2座算力中心 助攻量子科技布局

（中央社記者趙敏雅台北25日電）量子科技被視為下一波科技霸權競爭關鍵，台灣量子國家隊明年預計啟動第2期布局，加入運算能量。國研院國網中心主任張朝亮表示，國網中心在台南建置2座算力中心，將成為台灣量子科技發展重要基地，位在南科的國網雲端算力中心已於12月12日落成，在沙崙的智慧創新算力中心預計2029年啟用。

量子運算是一個跨多學科的領域，可利用量子力學解決複雜問題，在大量可能性中迅速找出最佳解方。傳統電腦的資訊以位元（bit）儲存，每個位元只能是0或1，相較之下，量子位元（qubit）可同時處於0與1的疊加態，讓量子電腦擁有超高運算能力，能解決傳統電腦無法處理的難題。

目前少數金融與製藥領域已導入量子科技，提升金融市場預測準確度、縮短新藥研發週期等。張朝亮指出，量子科技仍處於開發階段，各國競相投入大量資源；台灣憑藉半導體與資通訊產業的堅實基礎，具備發展量子電腦的優勢，以前瞻性思維持續投入研發，相信在量子科技領域大有可為。

台灣於2021年成立量子國家隊，2022年正式整合啟動，根據國科會資料，第1期計畫至今投入約新台幣60億元，聚焦量子運算、量子通訊與關鍵次系統等核心技術，已展現多項成果。目前規劃明年啟動第2期整體布局與規劃作業，將擴大跨部會、跨領域科研及創新團隊參與，加快量子技術導入應用場域進程，並整合量子電腦硬體、軟體與應用平台，培育量子應用生態系。

國網中心在南科、台南沙崙各建1座算力中心，將在量子國家隊第2期扮演重要角色。張朝亮說明，國網中心將把購建的量子電腦引入高效能運算（HPC）環境，進一步開發HPC與量子電腦（QC）整合，也作為學界、產業界測試驗證場域，期盼能推出多元量子電腦服務。

其中，國網雲端算力中心鄰近南科管理局，已在12月12日啟用，將提供15百萬瓦（15 MW）電力規模。晶創26超級電腦已經進駐，其系統Nano4實測為目前台灣運算速度最快的超級電腦，預計明年第3季上線，提供國內學研界與產業界所需的最先進算力。

此外，明年將籌建的量子電腦與學界開發的量子處理單元（QPU），會逐步整合至國網雲端算力中心。張朝亮強調，這座算力中心不僅支援人工智慧（AI）算力，更是提供下世代量子電腦開發所需的算力。他希望放入不同類型量子電腦，就近與HPC整合，並透過性能評比找出最佳表現者，「我們會跟全台灣學界、業界一起co-develop（共同開發）」。

除了國網雲端算力中心，國網中心也預計在台南沙崙建置智慧創新算力中心，將提供120百萬瓦（120 MW）電力規模。張朝亮說明，這座新建築預計明年發包興建，目標於2029年啟用，不僅將部署AI超級電腦，也會加入較先進的量子電腦技術。

張朝亮認為，量子科技不能只在實驗室，必須進入產業界，雖然將採購國外先進量子電腦，但不會只是單純採購，也會搭配合作，讓台灣相關產業能打進國際供應鏈。他也強調，國網中心在台南建置這2座算力中心會提供算力、量子科技研發環境，希望學界、產業界一同參與，打造台灣在量子科技的核心技術能力。（編輯：潘羿菁）1141225