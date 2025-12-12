國網中心啟用 臺邁向人工智慧島

賴清德總統昨（十二）日上午前往臺南出席「國網雲端算力中心」啟用典禮，見證臺灣向人工智慧島邁出關鍵的一步。並表示，此中心具有「展現世界級的技術實力」、「布建各種AI應用服務的發展動能」及「打造公私協力的創新生態」等三項重大戰略意義，是發展AI的基礎，更是確保國家數位韌性、資安防護與通訊備援的關鍵。

總統在場同時宣布一件非常重要的合作案：國研院國網中心和日本的NTT以及中華電信合作，引進全光網路，以光通訊全面取代銅線網路，將可以大幅降低能源消耗、提高傳輸速度。這項臺灣和日本的合作不但深化臺日友誼，也將促成傳輸科技向前邁進，是造福全世界的重大合作方案。臺灣將從硬體製造大國邁向人工智慧島，也是邁向智慧國家關鍵的一步。

總統提到，行政院推動「AI新十大建設」，是臺灣為了迎接全球全面智慧化時代來臨必須推動的國家政策，以確保在下一個世代能夠維持競爭優勢，並持續蓬勃發展。期盼每個人都能了解「AI新十大建設」具體內容；第一，四項「基礎建設」，包含算力中心、AI資料中心也就是主權AI、人才培育以及電力設備等；第二，推動研發包含矽光子、量子運算、機器人等三項關鍵技術，而機器人中心將會設置在臺南，帶動南臺灣的發展；第三，推動「AI新十大建設」達成下列三個目標；首先，要協助促成兆元產值的軟體運用平台業者；其次，要幫助一百萬家中小微企業導入人工智慧，提升競爭力；第三，建置智慧生活圈。未來不論食衣住行育樂各領域都會導入人工智慧，政府將於二○四○年前投入上千億元帶動民間響應投資，創造15兆元產值、50萬個工作機會，讓「AI新十大建設」不僅繁榮臺灣，也帶動全世界經濟發展。總統指出，「國網雲端算力中心」的啟用非常重要，包括三項重大的戰略意義。第一，展現世界級的技術實力。這座中心建置了臺灣目前速度最快、效能及運算密度最高的AI超級電腦「晶創26」，向世界證明臺灣不僅有先進的晶片製造，在系統整合及超級運算的領域，同樣具備世界一流的實力。同時，這座中心導入最先進的節能技術，宣示臺灣發展「綠色運算」的決心。另外，還具備高規格耐震等設計，確保服務不中斷，展現臺灣的韌性創新。

第二，布建各種AI應用服務的發展動能。「國網雲端算力中心」及未來將在臺南沙崙興建的AI資料中心，將成為南臺灣的算力心臟，匯聚23MW的總算力。感謝國科會提供沙崙場域讓新創業者進駐，帶動智慧生活發展，政府將透過國科會打造的中介平台，驅動百工百業，共同發展各種AII工具，讓AI應用更深入產業，提供民眾更便利的生活。

第三，打造公私協力的創新生態。政府打造基礎建設、建置平台，讓業者與政府共同合作推動公司競爭力，幫助國家提高整體韌性。除了政府投入，也要高度肯定國家實驗研究院高速網路與計算中心攜手民間業者強強聯手，讓算力像水和電一樣，成為中小企業與新創團隊都能方便取得的資源。

總統說，這幾年南臺灣的科技廊帶已經成形，並且正在變大、變強。政府會持續透過前瞻的眼光，為各地的年輕人創造更多優質的就業機會，達成「均衡臺灣」的理念。再次感謝國科會、國研院國網中心團隊及所有參與工程的公私部門夥伴，因為有大家日以夜繼的努力，才能打造這座高規格的算力中心。總統強調，這座中心具備極高的戰略價值，連接海纜登陸站及貫穿全臺的高速光纖網路，不僅是發展AI的基礎，更是確保國家數位韌性、資安防護及通訊備援的關鍵堡壘。並表示，政府所做的一切，就是要讓臺灣能夠迎接更多挑戰、讓臺灣能夠邁向全面智慧化的未來，創造更繁榮的臺灣。