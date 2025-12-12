生活中心／綜合報導

國科會今（12）日在南部科學園區舉行「國網雲端算力中心」啟用典禮，台南市長黃偉哲陪同同賴清德總統、吳誠文政委，出席見證國家級的算力基地啟用。市長黃偉哲表示，這座五層大樓，容納700個機櫃與建置AI超級電腦，包括明年將啟用台灣最快的超級電腦「晶創26」，可提供最高109PF(每秒1千兆次浮點運算)的算力資源，供民間與學術單位使用。

黃市長也表示，台灣面對軍事與經濟的各項競爭，算力的提升不僅有助AI產業發展，也有助台灣自主創新能量。市府很高興能協助總統，在台南落實AI新十大建設。我在致詞時也說：「登高必自卑，行遠必自邇。」在國家發展AI的建設上，台南登高、南科行遠，共同創造百工百業使用AI的情境。

國網中心雲端算力中心於台南啟用，黃偉哲：用AI強化市政！

國網中心今（１２）啟用，總統賴清德親自出席（圖／台南市政府）





此外，今天國科會簡介時，也提到台南未來將不只這座雲端算力中心，在沙崙科學城將落實「大南方新矽谷」計畫，設置200PF的AI超級電腦，協助學術發展與中小企業應用，讓AI幫助企業轉型，並創造更多高新就業機會。

國網雲端算力中心（圖／台南市政府）

黃市長認為，算力就是國力，台南市政府也積極透過AI，強化市政各項應用。例如今年5月率全國之先推動AI防詐，在ATM前用AI提醒民眾脫下罩帽，目前金管會正與各大銀行研商全面推動。今天市府財稅局也公布AI稅務系統，整合各種圖資，減少人力查估負擔，為民眾提供更可靠的稅務資訊。黃偉哲市長也補充，預計在12月底，台南市民也將看見實體機器人在市政大樓，提供各項便民服務。

