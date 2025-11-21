國網中心「晶創26」超級電腦 全球排名29

記者吳典叡／綜合報導

在美國聖路易舉行的國際超級電腦年會（SC25）公布全球矚目的TOP500超級電腦排行榜，國科會轄下國家實驗研究院國家高速網路與計算中心建置的「晶創26」超級電腦系統中的H200架構系統「Nano4」，首次登榜即榮獲全球第29名，展現臺灣自主建置超級電腦新里程碑，也展現我國堅強的AI國際競爭力。

「晶創26」為國家推動AI、高效能運算與科研自主能力的重要基礎設施，由國研院國網中心規劃建置。做為「前瞻基礎建設」與「AI十大建設」的重要一環，「晶創26」不僅象徵臺灣算力硬體的進化，更是主權AI與技術自主發展的關鍵推手。其中「Nano4」為目前臺灣最快、運算密度最高的超級電腦。

國網中心指出，「晶創26」採用雙重算力架構設計，包括「Nano4」（H200 架構系統），以及最新一代的GB200 NVL72架構節點，兼具通用科學模擬與AI訓練的高效能運算需求。

國網中心表示，此次參與TOP500評比的是「Nano4」，而另一套系統NVIDIA GB200 NVL72，則是NVIDIA 2025年新推出的旗艦級AI運算平臺，由該中心領先全臺首次導入，每座搭載多達72顆Blackwell GPU與13.5TB記憶體，具備極高AI訓練效能，展現臺灣在先進AI基礎設施布建的前瞻眼光與技術實力。

國網中心指出，未來「晶創26」將廣泛支援國內學研界與產業界應用，涵蓋生成式AI訓練與推論、氣候模擬、生命科學、半導體研發、智慧製造等關鍵領域。該中心也將進一步整合其他超級電腦與高速網路系統，打造臺灣具延展性、安全性與高速連結的科研算力環境。

國網中心強調，「晶創26」的建置不僅強化臺灣的自主科技實力，更將成為邁向「算力自主、AI強國」的重要基石。未來也將持續拓展國際合作，深化算力服務，帶動我國在AI與科學運算時代的核心競爭力。