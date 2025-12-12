國網雲端算力中心啟用 台南躍升國家級 AI 樞紐





國科會所屬國家實驗研究院國家高速網路與計算中心（國網中心）今（12）日在南部科學園區舉行「國網雲端算力中心」啟用典禮。賴清德總統、國科會主委吳誠文及多位中央部會首長皆親臨現場，台南市長黃偉哲亦受邀出席，與各界共同見證國家級算力基地正式運作。

總統賴清德致詞指出，中心內部署由「晶創台灣方案」支持並由國內團隊打造的最新型「晶創26（Nano4）超級電腦」，展現台灣在系統整合與超級運算領域的世界級能量。他強調，「算力就是國力」，面對AI時代的全球競爭，台灣必須從硬體製造供應者，躍升為同時具備自主、可信與韌性的AI科技國家。政府推動的「AI新十大建設」，涵蓋智慧應用、關鍵技術與數位基磐三大主軸，目標在2040年讓台灣成為全球AI創新樞紐，而此次啟用的國網雲端算力中心正是具關鍵戰略意義的重要拼圖，象徵台灣從「矽島」踏向「人工智慧島」的關鍵一步。

賴總統並宣布，國研院國網中心將與日本NTT及中華電信合作，引進全光網路技術取代傳統銅線，大幅降低能耗、提升傳輸速度，深化台日合作並推動全球通訊科技向前邁進。

賴總統提到，南台灣科技廊帶已成形並持續擴大，機器人中心未來將設於台南，充分展現政府推動高科技產業均衡發展的決心。他並強調，國網雲端算力中心具備高度戰略價值，不僅可串聯海纜登陸站與全台高速光纖網路，更是AI 發展的重要基礎，肩負強化國家數位韌性、資安防護及通訊備援的關鍵角色。所有投入都是為讓台灣更能迎接未來挑戰，邁向全面智慧化，打造更繁榮且具競爭力的國家。

國科會主委吳誠文表示，國網雲端算力中心啟用後，不僅能支援科研與產業應用，更具備發展量子運算等前瞻技術的潛在能力。依規劃至2029年，國網中心算力將擴增至23MW，涵蓋南科的雲端算力中心與預計於沙崙啟用的智慧創新算力中心，成為南台灣科技廊帶的雙算力核心。同時，今日啟動的「台灣算力聯盟」象徵政府與產業攜手打造完整算力生態系，促進AI的在地研發、部署與加速應用，為台灣科技自主與產業升級注入強大動能。

市長黃偉哲表示，國網雲端算力中心落腳台南，象徵台灣算力發展從台南啟航、在南科續創新局。國網中心以非營利模式推動算力建設，與政府積極布局的半導體、人工智慧、軍工、安控及次世代通訊等「五大信賴產業」相互呼應，市府也將全力配合，使高科技產業在台南扎根茁壯。

