國網雲端算力中心啟用 總統賴清德擬推動AI新十大建設

記者張淑娟／新市報導

南科園區的「國網雲端算力中心」十二日以「主權AI」為主題啟用，總統賴清德強調，算力中心啟用，象徵台灣將從智慧、硬體製造大國邁向人工智慧島，且具有重大戰略意義，不僅是發展AI基礎，更是確保國家數位韌性、資安防護及通訊備援的關鍵堡壘。

總統賴清德還宣布國研院、國網中心、日本NTT、中華電信合作，引進全光網路，以光通訊全面取代銅線網路，如此將大幅降低能源消耗，提高傳輸速度，這是造福全世界的重大合作方案，同時深化台日友誼，也將促成傳輸科技向前邁進。

十二日的算力中心是由國家科學及技術委員會主導，兼具大型AI/HPC算力基地與國際電信節點功能，為我國推動「AI新十大建設」與「大南方新矽谷」科技戰略的重要支點，代表台灣在全球數位競爭中，強化科技自主與算力韌性，啟動主權AI新篇章。賴清德指出，國網雲端算力中心展現世界級技術實力，建置目前台灣速度最快、效能及運算密度最高的AI超級電腦「晶創26」，向世界證明台灣不只有先進晶片製造，系統整合及超級運算領域也具備世界一流實力。

賴清德也表示，具備高規格耐震等設計，建置AI應用服務發展動能；這座算力中心及未來將在台南沙崙興建的AI資料中心，將成為南台灣算力心臟，且打造公私協力創新生態。賴清德也再次強調政府正推動AI新十大建設，涵蓋算力中心、AI資料中心（主權AI）、人才培育，算力電力等四項基礎建設，另推動研發矽光子、量子運算及機器人等三項關鍵技術。至於AI新十大建設三項目標，包括促成兆元產值軟體運用平台業者；幫助一百萬家中小微企業導入人工智慧及提升競爭力；建設智慧生活圈，在食衣住行娛樂等領域導入人工智慧。

賴清德也說，未來算力中心將與台南沙崙興建中的智慧創新算力中心，成為南台灣算力心臟，打造公私協力創新生態。另二０四０年之前將投入上千億元，帶動民間響應投資，創造十五兆元產值及五十萬個工作機會，讓AI新十大建設繁榮台灣，也帶動全世界經濟發展。

國科會主委吳誠文則指出，國網雲端算力中心啟用，不僅支撐科學研究與產業應用，也具部署未來量子電腦的戰略潛能。而台南沙崙智慧創新算力中心預計二０二九年啟用，屆時國研院國網中心的算力將擴展至23MW，涵蓋南科的國網雲端算力中心，形成南台灣科技廊帶的雙算力核心。另國科會近年也推動主權AI，包括建置國家算力、訓練自主AI模型，另由國研院國網中心建造的國網雲端算力中心和串聯民間共組的「台灣算力聯盟」則是AI新十大建設打造主權AI關鍵的一步。