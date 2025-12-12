國網雲端算力中心啟用 總統：具台灣展現世界實力等三大意義

台南科學園區新建的「國網雲端算力中心」正式啟用，賴清德總統出席啟用典禮時表示，這象徵台灣將從硬體製造大國邁向人工智慧國家關鍵的一步，也具有三大戰略意義，台灣展現世界級的技術實力，向世界證明台灣不只有先進的晶片製造，在系統整合與超級運算也同樣具備世界一流實力，更宣示台灣發展綠色運算的決心。

國網中心於台南科學園區新建「雲端算力中心」，該中心具備先進的基礎設施設計，除了能大幅提升計算與儲存能量外，亦兼顧能源效率與永續發展，成為全國科研與產業界共享的重要算力基地。

「國網雲端算力中心」12日舉行啟用典禮，賴清德總統親自出席，他在致詞時首先感謝國科會、南科管理局所有團隊，以及國研院、國網中心及台南市府團隊等單位的努力，「國網雲端算力中心」的正式啟用，象徵台灣將從智慧、將從硬體製造大國邁向人工智慧島，也邁向智慧國家關鍵的一步。

總統指出，政府將推動「AI新十大建設」，在2040年前投入新台幣上千億元，目標是創造15兆元產值、50萬個AI就業機會，他相信台灣已有這樣的實力，而今天「國網雲端算力中心」的啟用也至少具有三項重大戰略意義。

第一、展現世界級的技術實力。總統說，台灣建置了目前速度最快、效能及運算密度最高的AI超級電腦「晶創26」，向世界證明台灣不只有先進的晶片製造，在系統整合以及超級運算的領域同樣具備世界一流的實力，更宣示台灣發展綠色運算的決心。總統說：『(原音) 這座中心導入了最先進的節能技術，宣示台灣發展綠色運算的決心。另外，它還具備高規格耐震等設計，確保服務不中斷，展現台灣的韌性創新。』

第二，部建各種AI應用服務的發展動能。總統表示，這座「國網雲端算力中心」以及未來將在台南沙崙興建的AI資料中心，將成為南台灣的算力心臟，新創業者進駐後，將能帶動智慧生活圈發展。

第三，打造公私協力的創新生態。總統說，政府打造基礎建設、建設平台，讓業者可以參與，代表政府與民間強強聯手，幫助國家提高整體韌性，讓中小企業新創團隊更方便取得資源。

總統也當場宣布一項重要的合作案，也就是國研院、國防中心與日本電信電話株式會社(NTT)以及中華電信合作，引進全光網路，以光通訊全面取代通訊網路，大幅降低能源消耗，提高傳輸速度。總統說，台灣和日本的這項合作不斷深化台日友誼，也將促成傳輸科技向前邁進，更是造福全世界的重大合作方案。

賴清德並說，這座中心也具備極高的戰略價值，它將連接海纜登陸站以及貫穿全台灣的高速光纖網路，這不僅是發展AI的基礎，更是確保國家數位韌性、資安防護以及通訊備援的關鍵堡壘。

總統最後表示，台灣的科技廊帶已經成型，並且正在變大變強，政府會持續透過前瞻的眼光，為各地年輕人創造更多優質就業機會，達成均衡台灣的理念。(編輯：陳士廉)