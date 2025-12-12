【國網雲端算力中心啟用】賴總統：邁向智慧化未來 創造繁榮臺灣

記者吳典叡／綜合報導

總統賴清德昨日出席國網雲端算力中心啟用典禮，見證臺灣向人工智慧島邁出關鍵的一步。並表示，此中心具有「展現世界級的技術實力」、「布建各種AI應用服務的發展動能」及「打造公私協力的創新生態」等3項重大戰略意義，是發展AI的基礎，更是確保國家數位韌性、資安防護與通訊備援的關鍵。政府會持續在各地創造更多優質就業機會，達成「均衡臺灣」的理念，讓臺灣能迎接更多挑戰，邁向全面智慧化的未來，創造更繁榮的臺灣。

賴總統昨日上午前往臺南出席「國網雲端算力中心」啟用典禮。賴總統致詞表示，「國網雲端算力中心」正式啟用，很高興共同迎接這歷史性的一刻，象徵臺灣將從硬體製造大國邁向人工智慧島，也是邁向智慧國家關鍵的一步。

該中心啟用具3戰略意義 維持競爭優勢

賴總統提到，行政院推動「AI新十大建設」，是為迎接全球全面智慧化時代來臨必須推動的國家政策，以確保在下一個世代能夠維持競爭優勢，並持續蓬勃發展。期盼每個人都能了解「AI新十大建設」具體內容。

賴總統指出，「國網雲端算力中心」的啟用非常重要，包括3項重大的戰略意義。第一，展現世界級的技術實力。這座中心建置臺灣目前速度最快、效能及運算密度最高的AI超級電腦「晶創26」，向世界證明臺灣不僅有先進的晶片製造，在系統整合及超級運算的領域，同樣具備世界一流的實力。同時，這座中心導入最先進的節能技術，宣示臺灣發展「綠色運算」的決心。另外，還具備高規格耐震等設計，確保服務不中斷，展現臺灣的韌性創新。

賴總統表示，第二，布建各種AI應用服務的發展動能。「國網雲端算力中心」及未來將在臺南沙崙興建的AI資料中心，將成為南臺灣的算力心臟，匯聚23MW的總算力。政府將透過國科會打造的中介平臺，驅動百工百業，共同發展各種AI工具，讓AI應用更深入產業，提供民眾更便利的生活。

賴總統說，第三，打造公私協力的創新生態。政府打造基礎建設、建置平臺，讓業者與政府共同合作推動公司競爭力，幫助國家提高整體韌性。除了政府投入，也要高度肯定國家實驗研究院高速網路與計算中心攜手民間業者強強聯手，讓算力成為中小企業與新創團隊都能方便取得的資源。

臺日合作引進全光網路 提高傳輸速度

賴總統同時宣布，國研院國網中心和日本的NTT及中華電信合作，引進全光網路，以光通訊全面取代銅線網路，將可以大幅降低能源消耗、提高傳輸速度。這項臺灣和日本的合作不但深化臺日友誼，也將促成傳輸科技向前邁進，是造福全世界的重大合作方案。

賴總統強調，這座中心具備極高的戰略價值，連接海纜登陸站及貫穿全臺的高速光纖網路，不僅是發展AI的基礎，更是確保國家數位韌性、資安防護及通訊備援的關鍵堡壘。並表示，政府所做的一切，就是要讓臺灣能夠迎接更多挑戰、讓臺灣能夠邁向全面智慧化的未來，創造更繁榮的臺灣。

賴總統昨日在南科主持國網雲端算力中心啟用典禮，同時宣布國研院、國網中心、日本NTT、中華電信合作引進全光網路，以光通訊全面取代銅線網路。（總統府提供）