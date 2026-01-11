國美館公布2026展覽規劃 典藏常設展全新更換展品

國立臺灣美術館自成立以來，迄今典藏不同時代的藝術家經典作品共達二萬多件。迎接二○二六年嶄新的一年，國美館公布今年度展覽規劃重點，一月和九月將分兩個梯次展出「時代印記—國美典藏常設展」，呈現近期入藏的重要藏品以饗觀眾；二月及三月將展出眾所期待的「虹霓色彩樂詩：廖繼春的藝術世界」和「植棋的歌：短而亮的生命力」，兩位重量級前輩藝術家廖繼春和陳植棋個展，將展出許多久未面世的藝術家作品及珍貴文獻。

除了透過歷史書寫厚植臺灣藝術文化發展的內涵，二○二六年時值亞洲藝術雙年展邁入第十屆，「2026亞洲藝術雙年展」將回顧亞洲與臺灣藝術創作的歷史性時刻，並與跨國多個機構和藝術組織共創合作，凸顯亞洲藝文生態的共構多樣性。在國際展覽的規劃，今年度將推動法國重要女性藝術家Annette Messager首度來台舉辦大型個展以及科技藝術主題展「無限副本與瞄準器」等展覽內容，以多元藝術觀點開啟關於當代性別、遊戲、戰爭、生死、慾望等多個深度議題的探索，展現藝術反映生活、人性與社會現狀的豐富視野。

國美館說明，將從一月開始推出一系列與臺灣藝術史相關的主題展。一月十七日起，以時代脈絡書寫臺灣各美學發展階段的「時代印記—國美典藏常設展」將全新更換展品，呈現從明清日治時期到現當代的臺灣藝術發展脈絡，以及美術館近期入藏品。下半年九月十二日起展出更換的階段性新展品，更將展出臺灣早期重要書法家林朝英的著名書法名作〈雙鵝入群展啼鳴〉，這件蒼勁有力、墨舞飛揚的作品，展現臺灣早期書法狂放豪邁藝術風格，自二○二三年入藏至今，經美術館進行細緻修復工作，將於今年在國美館現身，讓觀眾一睹其名作風采。

二月及三月份將迎來今年度兩個重磅級的前輩藝術家個展—「虹霓色彩樂詩：廖繼春的藝術世界」和「植棋的歌：短而亮的生命力」。兩位藝術家誕生於二十世紀初期，為臺灣近代藝術發展的先驅。廖繼春和陳植棋為早期在1920至1930年代赴日學習藝術，廖繼春以繽紛躍動的色彩為其著名的美學風格，藝術創作從外光派的光影表現一直到自我創造出如同色彩樂符般的抽象動態形式，深具個人美學，國美館並特別感謝臺北市立美術館慷慨出借卅五件廖繼春的典藏作品，包括其於1928年創作、曾入選日本第九回帝國美術展覽會的重要代表作（有香蕉樹的院子），讓觀眾深入了解廖繼春創作風格的發展脈絡；陳植棋則從地方風景書寫時代意識，在他短暫生命中以藝術實踐和極具文化自覺的行動力，在臺灣美術史的歷程中劃下了一道璀璨又深刻的時代光輝。

今年下半年國美館將以培育創作人才的持續性目標推動「一一五年全國美術展」和「中華民國第廿二屆國際版畫雙年展」。另外下半年秋冬季聚焦兩項重要的國際展—第十屆亞洲藝術雙年展以及法國藝術家Annette Messager大型個展。亞洲藝術雙年展自2007年首屆開辦以來，2026年即將迎向第十屆，本屆雙年展提出「共織」（Co-Weaving）的多重性與複數演化的概念，視展覽為一種知識生產方式的「織知」（Woven Knowledge），透過「集體」、「合作」、「社群」、「互助」等實踐，聚焦於主流當代藝術領域忽略或被排除之事，關注女性/ 原民/ 酷兒之邊緣視角如何帶來新的認識論，如何在交纏難解的現實揭露隱藏的歷史。