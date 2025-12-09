國美館展出《天青叩寂》特展 北宋瓷器「桃型盤」首度在台公開

國美館展出北宋瓷器特展，讓民眾感受千年青瓷之美。（主辦單位提供）

宋代青瓷的魅力，向來不只在器物本身，更在於它所代表的一整套生活品味與文明想像。《天青叩寂》文化講座與特展由國立中興大學歷史系與100芬人文頻道共同主辦，9日於國立臺灣美術館揭幕，首場講座一開講便坐滿觀眾。在專研東亞歷史的易佳騰老師引領下，〈清明上河圖〉彷彿被重新喚醒，橋畔蕩秋千、酒肆茶坊、市井百態、船隊開航，長卷筆下的繁華在講堂中一一浮現，宋代「懂吃、懂喝、懂玩」的高度文明，被他以生動節奏娓娓道來，現場掌聲熱烈。

本次活動的一大亮點，是12月9至21日在國美館多媒體講堂外，首次公開展出〈文會圖〉中所描繪的「桃型盤」實物。此件器物長期隱身私人收藏界，被視為宋代皇室雅器的經典象徵，釉色溫潤如初雪、造形沉靜而優雅；此次現身，可謂近距離凝視北宋工藝極致的一次難得機會，引發藝界與藏界高度關注。

中興大學歷史學系的兩場講座則提供了宋代文明的深度切面。11日侯嘉星主任以「華胥之夢」重返北宋汴梁城，從《東京夢華錄》到〈清明上河圖〉，呈現一座百萬人口城市背後的繁盛能量：造紙、印刷、手工藝、說書文化，每一項都訴說著宋人高度自覺的生活審美。

《天青叩寂》文化講座由國立中興大學歷史系與100芬人文頻道共同主辦，首場講座坐無虛席。（主辦單位提供）

18日，黃純怡副教授則帶來針對越窯、汝窯與南宋官窯的系統分析，講述「秘色瓷」如何引領釉色審美；汝窯天青又如何成為文明象徵；北宋官窯是否存在的千年疑案，也成為觀眾聚精會神的一大焦點。

青瓷專家洪銘廣老師則在13與16日連續兩場講座中，將東亞青瓷的發展脈絡展現得淋漓盡致。越窯因唐代茶文化、外來金銀器工藝與鈷藍釉等技術衝擊而「翻天覆地」，最終燒出神祕雅緻的秘色瓷；而高麗青瓷承自越窯技術，8到9世紀便快速成熟，北宋文獻更讚其工藝「可與汝窯並論」。象嵌技法的誕生，使高麗青瓷自成一派，在整個東亞陶瓷史上寫下華麗篇章。

壓軸於20日登場的，是國際策展人、桃園會展中心藝術總監王焜生。他指出，器物最能折射一個時代的精神。漢唐尚華麗，宋人卻選擇更接近生命本質的「內斂與含蓄」；汝窯因窯火不可控，在驚喜與缺憾之間呈現出生命的偶然之美，正是宋代美學迷人之處，一種優雅的、豁達的、超越日常的精神境界。

100芬人文藝術頻道總監賴慕芬表示，每場講座皆由阜春居主理人陳柏磬進行「器物導覽」，讓觀眾能以肉眼、以手感、以光影重新理解青瓷的質地與氣韻。「以知識為舟，以美為路，」她說，希望透過講座與器物，使古典美學真正走入大眾視野，讓宋代建立的東亞審美黃金期，不再只存在於典籍與博物館，而成為生活中可被感知的文化能量。

邀請民眾走入國美館，親自感受千年青瓷的寂美與風華，從講者的故事到桃型盤的釉色變化，展開一段跨越時空的文化旅程，讓宋代美學在今日重新綻放。

