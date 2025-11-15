國美館年度鉅獻「黑水—2025臺灣美術雙年展」 31組藝術家展現多重殖民下的當代視野

記者/鄭欣宜報導

睽違3年，由文化部所屬國立臺灣美術館舉辦的第9屆「2025臺灣美術雙年展」於15日在國美館辦理開幕式，文化部政務次長王時思、國立臺灣美術館長陳貺怡、策展人賴駿杰、藝術家馬躍‧比吼、參展藝術家等出席。此次規劃3大子題，共展出31位（組）藝術家，呈現37組件作品，其中7組件為全新委託製作，且多數參展作品曾在國際影展、電影獎及藝術節等獲獎而大放異彩，觀眾在展覽期間將可一次飽覽所有參展佳作。

致穎，〈鏈結〉作品局部 圖/國美館和文化部提供

文化部次長王時思表示，國美館與其他美術館不同之處在於它肩負著為臺灣藝術發展立下座標與里程碑的使命，並以此回應與詮釋臺灣文化的發展。即使遇上預算不足的情況下，國美館仍然在本次「臺灣美術雙年展」提出了一個非常勇敢且堅定的叩問，「臺灣的這些黑暗面的歷史，到底發生了什麼事？從黑暗當中我們可不可以看到什麼？從黑暗當中我們能學習些什麼？」策展主題「黑水」，不僅是對過去歷史的反思，更是一種對自我和未來的追問，王時思強調，「只有黑暗才能夠看見光明的存在，也因為黑暗我們才理解，選擇光明這件事情是有多麼的重要」。

高俊宏，〈我以為那是我最後一次所見〉圖/國美館和文化部提供

國美館長陳貺怡感謝文化部的支持及策展團隊的努力，並強調，已邁入第9屆的臺雙展是針對臺灣當代藝術家的交流與展演平臺，但今年臺雙展與過去幾屆的不同之處，首先，不僅參展藝術家都是臺灣藝術家，主題亦聚焦於臺灣的歷史與文化記憶的書寫。從資深藝術家陳界仁到年僅26歲的藝術家蔡昱廷，展現了不同世代與不同族群的藝術家對臺灣歷史的獨特觀點。其次，本屆雙年展由年輕的機構策展人（in-house curator）賴駿杰統籌，他長期關注臺灣歷史的黑暗面，試圖改變美術史的書寫方式，更多關注原住民文化、多族群、跨國流動等議題的研究，帶來全新的視角與深刻反思。

策展人賴駿杰說明，展題「黑水」除了直覺地讓人聯想到「黑水溝」，象徵臺灣早期移民渡海來臺的危險艱難，而強化了中華民國在臺灣的國族論述外，它也在時間上將我們帶回至海權帝國擴張的第一波殖民時代，空間上則觸及現代資本主義在全球流動的世界框架。因此，黑水溝更像一道想像的精神屏障，劃出了臺灣與世界（特別是對岸中國）的歷史鴻溝。這座多山環海的島嶼流淌著南島語系原住民、墾殖移民後代、殖民地出生的一代，以及當代的移民群體等不同身分的生命經驗，2025臺雙展藉由當代藝術創作的參與和介入，皆由解殖的思考路徑，或可找出書寫臺灣藝術史的新觀點。

國美館指出，本屆由國美館展覽組副研究員賴駿杰統籌策展，以「黑水」（Black Water）為題，借用解殖理論學者瓦爾特・米尼奧羅（Walter D. Mignolo）所提「晦暗面」（darker side）概念與方法，隱喻臺灣歷史中關於遷徙、離散與多重殖民的恐怖經驗。「黑水」企圖透過解殖批判的視角，質疑且試著修正過往以大陸中心、政權變遷為主的史觀與書寫框架，並藉由當代藝術創作所展現的靈活想像，嘗試從地緣政治的角度來討論臺灣藝術史主流書寫的問題與限制，以理解當代臺灣的全球定位。

因應展覽開幕，特別規劃自參展作品延伸而來的相關表演與公眾活動，包括參展藝術家李立中帶來第1場的《大肚王國》講述表演，李立中透過全新創作編劇，搭配大肚王國古地圖及臺中相對地景、鴿籠、麻布袋等17世紀日常生活物件與鴿子演員，引領觀眾重返大肚王國歷史現場，揭示一段可能自史前時期即存在，且歷經大航海時代、明鄭乃至清領時期，活躍在現今臺中一帶的原住民政權與殖民者接觸的歷史。

開幕式由參展藝術家李慈湄及匈牙利藝術家商若飛（Zsofia Samodai）帶來一場視覺、聲音與行為儀式的全新組合表演，表演的聲音從李慈湄作品〈死語，生韻：交換之網〉取樣，現場加入硫磺於銀箔作用的即時聲響與螢幕投影，隱喻從礦物、資本貿易系統貨幣，回歸接近巴賽族曾經的文化與生活系統。開幕表演的視覺震撼與多重意涵體驗，正式宣告本屆臺雙展的盛大登場。

開幕日也特別邀請參展藝術家致穎帶來綜合現場Live演奏與藝術家講述形式的《苦聲》講述表演，藝術家受到移民勞動歷史與抵抗音樂的啟發，透過模里西斯（Mauritian）和留尼旺克里奧爾音樂（Réunion Creole Séga）、牙買加華人雷鬼音樂（Jamaican Chinese Reggae）及傳統客家音樂等多種音樂風格，演繹苦力制度（Coolie）在大西洋奴隸貿易廢除後文化融合迸發的交會時刻。

「黑水—2025臺灣美術雙年展」即日起至2026年3月1日展出，展覽期間規劃有相關表演、座談會、專家導覽與其他公眾活動，環繞在「黑水」的核心關懷，邀請民眾從水的意象開始，設想重寫歷史的可能，站在黑水所席捲而來的當代藝術浪潮之上。「2025臺灣美術雙年展」詳細活動資訊，請密切注意國美館及臺雙展Facebook粉絲專頁。